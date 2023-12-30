Google погодився заплатити за судовим позовом про відстеження даних користувачів.

Сторонам вдалося досягнути попередньої угоди.

Компанія Alphabet Google погодилася врегулювати позов про захист персональних даних, що потребує відшкодування збитків на кілька мільярдів доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У позовній заяві компанію звинуватили в незаконному відстеженні даних користувачів, які вважали, що переглядають веб-сторінки приватно.

У колективному позові, поданому до окружного суду Каліфорнії в Окленді ще 2020 року, стверджувалося, що Google порушує недоторканність приватного життя користувачів, «навмисно» вводячи їх в оману, і що внаслідок таких дій «постраждали мільйони людей». «Google перетворив себе на непідзвітне джерело інформації, настільки докладної та великої, що Джорджу Орвеллу це й не снилося», – йдеться в судовому позові.

Окружна суддя Івонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) призупинила запланований на п’яте лютого 2024 року судовий процес щодо запропонованого колективного позову після того, як юристи Google і позовники заявили, що досягли попередньої угоди. У своїй заяві у п'ятницю, 29 грудня, суддя підтвердила досягнення згоди між сторонами.

Адвокати позивачів вимагали щонайменше п’ять тисяч доларів за кожного користувача, яких, на їхню думку, відстежувала компанія, коли ті заходили до Google Analytics або Ad Manager у режимі особистого перегляду, минаючи свій екаунт Google. Сумарно це становило б щонайменше п’ять мільярдів доларів.

Точна сума попередньої угоди між сторонами не називається. Офіційну угоду має затвердити суд до 24 лютого 2024 року.