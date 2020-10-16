Зеленський зустрівся у Константинополі з патріархом Варфоломієм.

Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Туреччини зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм. Керівник держави також узяв участь у молебні за Україну та оглянув Патріарший храм Святого Георгія.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

Патріарх подякував за візит президентського подружжя до Матері-Церкви, який, з його слів, "приносить велику радість", і зазначив, що втішений тим, що в Україні поступово настає мир.

Керівник держави висловив подяку патріархові за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, нашої незалежності, а також за всю підтримку, яку владика надає Україні.

"Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна – тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України", – зазначив Володимир Зеленський.

Патріарх зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту.

Володимир Зеленський планував обговорити із Його Всесвятістю становище на Донбасі. "Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне – про полонених: на Донбасі, в Криму і в Росії – дуже хочеться, щоб вони повернулися додому", – сказав Президент.

"Бажаю цього від усього серця. Щоб припинився біль сімей, чиї родичі в полоні", – зазначив владика.