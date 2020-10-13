У Львові канікули почнуться 19 жовтня, у Тернополі – 21, а у Франківську триватимуть два дні.

Освітяни Львівщини розглянули рекомендацію міністерства і, з огляду на ситуацію із захворюваністю на коронавірусну інфекцію серед школярів та педагогічних працівників, дійшли спільної думки, що шкільні канікули можна провести з 19 до 30 жовтня.

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«Із понад 280 тисяч учнів Львівської області 100 на сьогодні хворіють на COVID-19. Із 34 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти на коронавірус хворіють 269. Із 1181 закладу загальної середньої освіти на Львівщині станом на сьогодні на дистанційному навчанні перебуває дев’ять: 5 шкіл у Сокальському районі, а також у Мостиському, Пустомитівському районах та Кам’янка-Бузькій ОТГ. На самоізоляції загалом перебуває 183 класи, з яких 50 – у Львові», – повідомила провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної, середньої освіти та позашкільної роботи Львівської облдержадміністрації Леся Босак.

Рішення щодо початку шкільних канікул на Львівщині ще розглядатиме обласна комісія ТЕБ і НС. Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до комісії з пропозицією почати канікули у школах із 19 жовтня.

«Щодо шкіл є чітка рекомендація, щоб із четверга, 15 жовтня, діти йшли на канікули. Я вважаю, що це зарано. Якщо таке робити, то вже з понеділка. Тому з таким проханням я звернувся до обласної комісії ТЕБ і НС. Адже батьки не можуть за два дні спланувати, що діти мають бути вдома. Щодо садочків, то вони будуть працювати», – зазначив Андрій Садовий.

Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації назвало рекомендацію МОН розпочати осінні канікули в загальноосвітніх навчальних закладах з 15 жовтня через поширення коронавірусу слушною, проте відповідне рішення прийматиме педагогічна рада кожної школи окремо.

«Ми щодня фіксуємо велику кількість учнів та педагогічних працівників, які захворіли на коронавірус. За вихідні в області захворіло майже 30 учнів та 22 педагогічні працівники. Я вважаю, що такі заходи, які пропонує МОН, дозволять зменшити кількість захворюваності серед учасників освітнього процесу не лише на Тернопільщині, а й в Україні загалом. Рішення про початок осінніх канікул прийматиме педагогічна рада кожної школи», – прокоментувала керівниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

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У школах Тернополя осінніх канікул не планують переносити – вони почнуться 21 жовтня і триватимуть до 26 жовтня, оскільки стрімкого росту захворюваності у школах не спостерігають, повідомили Z у пресслужбі Тернопільської міськради.

На сьогодні, за інформацією керівниці пресслужби ТМР Мар’яни Зварич, на дочасні канікули пішли лише учні Класичної гімназії, де захворіли вчителі.

«На Івано-Франківщині станом на 12 жовтня було 58 учнів та 122 працівників, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Відтак на самоізоляції перебуває 3924 учні, 341 працівник та 182 класи. Дистанційне навчання організували у десяти школах», – повідомив заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Євген Фербей.

Враховуючи це, на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС в Івано-Франківську вирішили, що рішення про початок дочасних канікул мають приймати засновники загальноосвітніх шкіл та їхні адміністрації на місцях, тобто такі рішення прийматимуть місцеві ради, ОТГ та школи, повідомив Z заступник директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Ігор Гаврилюк.

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У самому Івано-Франківську школярі відпочиватимуть лише 23 та 26 жовтня у зв’язку з тим, що в освітніх закладах діятимуть дільниці для голосування на місцевих виборах.

«Хочу наголосити – навчання після 15 жовтня у нашому місті буде у звичній формі. Мова йде про всі заклади, що підпорядковується місту: дошкілля, школи, ВПУ, ПТУ. Вчора МОН надіслав рекомендаційний лист про можливість оголошення осінніх канікул з 15 по 30 жовтня. Але ми розпочали навчальний рік не з 1 вересня, а з двотижневих канікул, в тому числі й вичерпавши осінні», – повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.