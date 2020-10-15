Трамп і Байден остаточно відмовилися від чергового туру дебатів.

Замість цього вони проведуть паралельні зустрічі з виборцями.

Після того, як заплановані на четвер, 15 жовтня, передвиборчі дебати республіканського президента Дональда Трампа і його суперника-демократа колишнього віцепрезидента Джо Байдена були скасовані, кандидати вирішили провести паралельні зустрічі з виборцями у форматі питань та відповідей. Про це повідомило радіо Voice of America. Всі ці зустрічі транслюватимуться в прямому телевізійному етері.

Телекомпанія NBC News повідомила, що в четвер увечері транслюватиме зустріч Трампа з виборцями, яка пройде в Маямі, штат Флорида. Телекомпанія ABC News раніше вже запланувала трансляцію зустрічі з Байденом, яка пройде в той же час у Філадельфії, штат Пенсильванія.

Флорида і Пенсильванія є ключовими штатами для обох кандидатів на виборах третього листопада. По тому, скільки глядачів дивитимуться трансляцію тієї чи іншої зустрічі, можна буде приблизно скласти думку, кого з кандидатів воліють бачити виборці главою Білого дому.

Майже 12 мільйонів американців уже взяли участь у достроковому голосуванні в більшості американських штатів. Багато голосували достроково через підвищену зацікавленість кампанією, інші просто хотіли уникнути довгих черг у день виборів і особистих контактів з іншими виборцями під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп відмовився від телевізійних дебатів з Джо Байденом, оскільки незалежна комісія з президентських дебатів в односторонньому порядку вирішила, що вони проводитимуться у віртуальному форматі. Комісія ухвалила таке рішення на тлі питань про стан здоров'я Трампа після того, як у нього був діагностований COVID-19.