МОЗ не купуватиме російської вакцини від COVID-19.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що Україна не має наміру купувати рекламовану Росією вакцину від COVID-19.

 

Про це Степанов сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

 

"У світі не існує жодних підтверджень, що та вакцина, про яку говорять у Росії, пройшла всі стадії, особливо третю фазу клінічних випробувань. Ми знаємо, що зараз у світі є багато виробників вакцин – досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань. І дай Боже, щоб вони її завершили до кінця року, тому що третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями... Тобто поки навіть немає предмета розмови, щоб дискутувати, купувати чи ні. Немає що купувати", – сказав Степанов.

 

Згідно з оцінками Степанова, орієнтовна ціна майбутньої вакцини – тисяча гривень.

 

"У нас на сьогоднішній день кінцева ціна не сформована. Є ціни – принаймні та інформація, яку нам надавали компанії – виробників вакцин, які проводять третю фазу [клінічних випробувань]. Попередня ціна, яку вони давали, – це 37 доларів", – заявив Степанов.

 

Максим Степанов повідомив, що інформація про ціну походить від двох компаній – з Китаю і зі США. "Це приблизна ціна – так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку, і знижена суттєво", – додав міністр.

 

Міністр сподівається і на те, що Україна сама зможе виробляти вакцину. Принаймні запевняє, що українські виробники мають для цього вдосталь ресурсів. 

 

"Цей шлях нешвидкий, це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові. Принаймні три виробники, з якими ми розмовляли, мають відповідні потужності", – заявив він.

 

15.10.2020

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