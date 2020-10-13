Нобель, якого не було

5 жовтня у Швеції із вручення премії в галузі медицини стартував цьогорічний Нобелівський тиждень. З часу заснування цієї надпрестижної відзнаки її призначали медикам 110 раз і двічі її міг отримати львів'янин Рудольф Вайґль - видатний біолог, що винайшов першу ефективну вакцину від тифу і врятував тисячі людських життів. Міг, але не отримав... Завадила тогочасна політична кон'юктура: вперше це сталося у 1942 році через небажання співпрацювати із нацистами, вдруге у 1948 році, через звинувачення у такій співпраці... Нині про Рудольфа Вайґля наша розповідь.

Рудольф Вайґль народився 2 вересня 1883 р. в м. Пршерові (сучасна Чехія) Австро-Угорської імперії. Його батько загинув, коли хлопцю було 5 років. Овдовіла матір одружилася з польським вчителем і майбутній імунолог опинився в Галичині. Нове оточення полонізувало хлопця, і коли почався його львівський період життя, він вже усвідомлював себе виключно як поляка. В тридцять років Вайґель стає доктором наук. В 1914 р. починається світова війна і львівського науковця призивають для боротьби з епідемією тифу серед військових. Війна, яка принесла світу смерть, епідемії, голод і революції відіграла вирішальну роль в науковій кар’єрі Вайґеля. Наукова робота Вайґля була не менш небезпечна, ніж військова битва. Тиф часом забирав більше життів ніж війна, а пошук науковцями ліків часом закінчувався їх смертю.

У 1909 р. француз Шарль Ніколь, працюючи лікарем в в’язниці в Тунісі зробив висновок, що переносником тифу є воші. В 1910 р. американець Говард Рікеттс зацікавився епідемією тифу в Мехіко. Рікеттс висловив подібний здогад, але не встиг його довести, бо сам заразився і помер. В 1914 р. австрійський вчений чеського походження Станіслав фон Правосек і бразильський лікар-інфекціоніст Енріке да Роше Ліма виявили збудник тифу в кишківнику вошей. В 1915 фон Правосек і да Роше Ліма були направлені австрійським урядом для дослідження спалаху епідемії серед російських військовополонених. Станіслав фон Правосек писав, що в таборі вошей було так багато, що вони «сипалися дощем». Вчені сподівалися захиститися щільно облягаючими халатами і гумовими чоботами, але це їх не врятувало і вони обидва захворіли. 17 лютого 1915 р. Станіслав фон Правосек помер, а Енріке да Роше Ліма пощастило одужати. Саме да Роше Ліма виділив збудника хвороби у чисту культуру і назвав його на честь двох вчених, яких вона вбила - Rickettsia prowazekii. За роботу з ризиком для життя отримав Залізний хрест від імператора Вільгельма ІІ. В 1928 р. Шарль Ніколь одноосібно отримав Нобелівську премію в галузі медицини і фізіології за дослідження збудників тифу. Багато вчених вважали, що він мав її розділити з да Роше Ліма.

Тож робота, якій присвятив себе Рудольф Вайґль потребувала не тільки гострого розуму, але й готовності до самопожертви. Так в1922 р. від тифу помер ще один його дослідник – австрієць Едмунд Вейль. Шукаючи ліки від тифу, Вайґль теж заразився ним. Цією недугою вчений перехворів двічі. Для пошуку ліків Вайґелю була необхідна велика кількість хвороботворних мікроорганізмів, але складність в тому, що збудник тифу розмножувався лише в кишківнику воші. Тоді, щоб отримати збудника тифу в великій кількості вчений став вприскувати його у вошей під мікроскопом при 30-кратному збільшені, використовуючи вошей як ферми для розмноження. Сьогодні в добу нанотехнологій це може здатися чимось абсолютно буденним для наукової лабораторії. Але для 1918 року це була складна і копітка праця.

Тим часом тиф став одною з головних причин поразки Українській Революції. Восени 1919 р. в армії УНР почалася епідемія. В жовтні 1919 р. на тиф захворіло 6 тисяч вояків, а в листопаді хворіло вже 13 тисяч. Дійшло до того, що рахувати стали здорових, яких залишилось всього 5 тисяч. В ті судні дні від тифу померли Голова Українського Червоного Хреста Андрій В’язлов, міністр народного здоров’я Дмитро Одрина, командувач Дієвої армії УНР, генерал-хорунжий Василь Тютюнник, начальник Кам’янець-Подільської залоги генерал-поручник Федір Колодій, начальник Головного управління Генерального штабу УНР, генерал-хорунжий В’ячеслав Бронський. А в Києві тиф забрав життя видатного графіка, автора гривні і поштових марок Георгія Нарбута.

В 1920 р. Вайгль очолив Інституту вивчення висипного тифу, який згодом стали називати просто Інститут Вайґля. В 1928 р. нарешті була створена перша ефективна вакцина від тифу. З 1930 р. почалося її виробництво, але при всьому бажанні Вайґль міг на початку виробляти лише кілька тисяч одиниць вакцини за рік. Як справжній вчений Вайґль виховав гідних учнів, створивши львівську школу епідеміології. Одним з її представників був Генрік Мосінг, який в 1928 році став помічником Вайґля, а потім його соратником.

Робота Вайґля прославила його на весь світ, його вакцина використовувалась для боротьби з епідеміями в Азії і Африці. Вайґль був нагороджений бельгійським орденом Короля Леопольда і орденом Святого Георгія від Папи Римського Пія ХІ, також він був вшанований почесним членством Нью-Йоркської і Бельгійської Академії Наук. Вакцина Вайґля зробила його бажаним гостем в Європі, а Львів – місцем паломництва європейських вчених. Однак в самій Польщі свого вченого «не помічали». Можливо, це було пов’язано з тим, що коли в Польщі були введені обмеження для прийому в університети євреїв, то Вайґль назвав це середньовічним варварством, за що був звинувачений у недостатності патріотизму. Або через його постійні суперечки з урядовцями, які вважали, що професор витрачає занадто багато грошей на закупівлю іноземного обладнання. Премію (10 000 злотих) Вайґль отримав лише від президента Львова.

В 1939 р. Львів за радянсько-німецьким пактом ввійшов до складу СРСР. Польський уряд пропонував Вайґлю і Мосінгу (якого початок війни застав в експедиції в Карпатах, але він відразу повернувся до Львова) евакуюватись до Румунії, але вони обидва відмовились. В СРСР перший секретар ЦК КП(б)У Микита Хрущов запропонував Вайґлю перенести інститут в Москву, але Вайґль знову таки обрав Львів. Тим часом радянська агентура швидко проникла в усі установи і викликали своїми доносами хвилю репресій. На Вайґля НКВД теж отримало донос, який повідомляв органи про відсутність радянського керівництва в інституті і небезпеку біологічної диверсії. Але навіть НКВД було змушено визнати важливість роботи Вайґля, і його чіпалии, лише поставили над ним Сергія Терехова, який, треба віддати йому належне, не став втручатися в роботу інституту.

Після нападу ІІІ Рейху на СРСР Вайґлю вдалося уникнути евакуації, а нові окупанти теж почали спокушати його. Всі знали, що за походженням Вайґль етнічний німець і йому треба було лише поставити один підпис, щоб потрапити до «імперського списку» та очолити кафедру в Берліні. Однак, Вайґль заявив заступнику Гіммлера, генералу СС Катцману, що національність обирають лише один раз, і він для себе давно визначився, що він поляк. І цього разу Вайґлю пробачили його вибір. Над Вайґлем лише поставили свого «расово чистого» директора Германа Еєра, але він, як і його радянський попередник, не став втручатися в роботу інститут. Справжньою ціною, яку заплатив Вайґль за свій вибір стала відмова німців висувати поляка на Нобелівську премію.

Німецьке командуванням потребувало вакцину від тифу для своїх солдат, і це дало Вайґлю можливість стати заступником львівської інтелігенції у суворі роки війни. Адже для виготовлення великих партій вакцини потрібна була велика кількість рикетсій, а отже і вошей, в яких вони розмножувались. Якщо воші були «фермами» для розведення збудників, то «фермами» для годування вошей стали львів’яни. Для цього до ноги прикріплялась спеціальна коробочка з 500 вошами. Не дозволялось годувати одночасно більше 6 коробок. Годувальники мали пройти навчання і дотримуватись суворих правил, бо понаднормове годування могло викликати алергію в людини, яка вошей вбивала. За приблизними підрахунками годування вошей дало роботу від 3 до 5 тисяч львів’ян. В ході годування Мосінг виявив, що в годувальників, які приймали ліки від ревматизму воші помирали. Так був відкритий один із перших засобів боротьби з педікульозом.

Так виглядало годування вошей

Робота на посаді «годувальника вошей» забезпечувала документами працівника «Інституту висипного тифу і епідеміологічних досліджень верховного командування армії», які рятували від вивезення в Німеччину і облав, а також пайком, що під час німецької окупації було рівнозначно порятунку життя. Вошей годували львів’яни, чиї імена були відомі на весь світ. Серед годувальників був математик, член-кореспондент Польської академії наук, професор Львівського політехнічного інституту, автор підручників з математики, один із основоположників функціонального аналізу ̶ Стефан Банах. Також годували вошей його учні і колеги Владислав Орліч, Фелікс Баранський, Броніслав Кнастер. Серед представників інших наук варто назвати колишнього ректора Львівського університету ботаніка Северина Кжеменєвського, географів і полярників Альфреда Яна і Олександра Косибу, літературознавицю і підпільницю Армії Крайової Стеванію Скварчинську, археолога Стефана Круковського, соціолога Юзефа Халасинського, психолога Яна Кройця. Молодь, яка рятувалась годуванням вошей потім теж прославилася своїми здобутками. Станіслав Скровачевський тоді був лише молодим піаністом, але через травму рук під час війни він був змушений стати диригентом і композитором, згодом про нього дізнався весь світ. Єжи Брошкевич і Адам Голланек стали письменниками, а Збігнєв Герберт став поетом і одним із натхненників польського руху опору у 1980-х роках.

Крім того, Вайґлю вдалося зробити неможливе – переконати німецьке командування у користі євреїв. Завдяки його втручанню були врятовані родини його учня, мікробіолога Генріка Майзеля і лікаря Людовіка Флека. Були і менш відомі євреї-співробітники інститут, яким вдалося пережиті окупацію завдяки Вайґлю. Відомо також, що Вайґлю вдалося через Мосінга постачати рятівну вакцину у львівське та варшавське гетто.

фото: muzeum.gliwice.pl

В 1944 р. Войґля і все промислове обладнання для виготовлення були примусово евакуйовані у Краків. Перед евакуацією Вайґль призначив Мосінга директором інституту. Відновлення радянської влади принесло нову хвилю репресій проти тих, хто співпрацював з німцями. Однак Мосінга у Львові і Вайґля в Кракові вона не зачепила. Мосінг відродив інститут, а Вайґль очолив кафедру біології в Кракові. В 1948 р. Вайґля було висунуто на здобуття Нобелівської премії, але польські комуністи надіслали в комітет вимогу відкликати його кандидатуру, мотивуючи це колабораціонізмом (роботою під час німецької окупації). Мосінг попри його провідну роль у боротьбі з тифом в СРСР, теж вийшов на пенсію в 1973 році без відзнак, нагород і урочистостей.

Помер Рудольф Вайґль 11 серпня 1957 р. В 2003 р. його онуці була вручено медаль «Праведника народів світу» за порятунок Вайґлем львівських євреїв у часи німецької окупації.