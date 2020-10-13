Росія погрожує припинити діалог з Євроунією.

Так російське МЗС відреагувало на санкції ЄУ за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив припинити діалог між Москвою і Брюсселем. «Ті люди, котрі відповідають за зовнішню політику на Заході, не розуміють необхідності взаємошанованої розмови. Напевно, ми повинні просто на якийсь час перестати з ними спілкуватися», – процитував слова глави російського зовнішньополітичного відомства інформаційний портал lenta.ru.

Виступаючи під час полеміки на путінському дискусійному клубі «Валдай», Лавров висловив думку, що в Європейській Унії не бажають налагоджувати діалогу з Росією, а замість цього звинувачують її в отруєнні Олексія Навального. «Подивіться, як зараз проходило засідання Ради ЄУ з питань зовнішньої політики і які повчальні сентенції звучали, заяви про те, що Росія не змогла скористатися можливістю, шансом пояснити, що трапилося з Навальним», – наголосив російський міністр.

Також Лавров вважає, що егоїстична поведінка глав західних держав чимраз негативніше впливає на міжнародну ситуацію. «Поки що не зрозуміло, чи може Росія вести з ЄУ хоч який-небудь бізнес. Зникає культура діалогу і компромісу», – бідкався він.

Нагадаємо, що в понеділок, 12 жовтня, Рада ЄУ на рівні голів МЗС країн-членів ухвалили політичне рішення щодо санкцій проти Росії, які запровадять через отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Такі наміри Брюсселя підтвердив верховний представник Євроунії зі зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.