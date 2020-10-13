Галичина відзначить День захисника України та 78-му річницю створення УПА.

У свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, Україна відзначатиме День захисника та 78-му річницю створення Української повстанської армії. З цієї нагоди у Львові, Тернополі та Івано-Франківську відбудеться низка меморіальних та урочистих заходів.

Відзначення Дня захисника України та 78-ї річниці створення Української повстанської армії завтра, 14 жовтня, у Львові розпочнеься з покладання квітів та запалення лампадок біля Меморіалу невідомому вояку УПА та на полі почесних поховань Личаківського кладовища. У Гарнізонному храмі Святих верховних апостолів Петра і Павла УГКЦ о 11.00 відбудеться Молитва за Україну та її захисників.

Фото www.facebook.com/Товариство-Пам'ять

О 12.00 Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» спільно з військово-історичним музеєм «Жива історія» проведуть «Марш слави УПА», який почнеться на площі Данила Галицького. Мистецький перформанс «Знаймо наших Героїв!» на вул. В.Винниченка, 18 запланований на 12.30.

Фото https://city-adm.lviv.ua

О 14.00 на Меморіалі Героїв Небесної Сотні вояки братства ветеранів УПА спільно з почесною вартою Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного піднімуть державний прапор під музичний супровід оркестру.

Фото www.facebook.com/militarytourua

Також о 16.00 у передмісті Львова, у с. Конопниця, реконструктори влаштують відтворення бою відділів УПА проти московсько-радянських окупантів із застосуванням військоовї техніки та зброї.

У Тернополі урочиста церемонія з нагоди Дня захисника України відбудеться о 10.00 на площі біля пам’ятника Степану Бандері. Тут поведуть панахиду та покладуть квіти до пам’ятника Степану Бандері та до Стелли воїнам, які загинули в АТО/ООС. На 11.30 заплановані поминальні заходи на Микулинецькому кладовищі: тут проведуть панхиду та покладуть квіти до могил полеглих в АТО/ООС, Героїв Небесної сотні, бійців УПА, політв’язнів та репресованих.

Фото www.0352.ua

У цей день у соцмережах транслюватимуть онлайн-привітання від учнів музичних шкіл Тернополя з нагоди Дня українського козацтва, створення УПА, Дня захисника та Свята Покрови та онлайн-екскурс «Рубежі мужності». Можна буде відвідати також один із концертів проти неба. Зокрема, о 15.00 у сквері В’ячеслава Чорновола виступатиме муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі», а о 16.30 на Театральному майдані – духовий оркестр Тернопільської артилерійської бригади.

Також завтра на Тернопільщині відкриють пам’ятник учасникам національно-визвольних змагань у с. Товсте Заліщицького району та відкриють щорічний історично-реконструкційний фестиваль «Луни Повстанського краю» у с. Антонівці Шумського району, відомого також проведенням патріотичної теренової гри «Гурби Антонівці».

В Івано-Франківську урочистості розпочнуться о 11.30 із панахиди за загиблими від рук енкаведистів оунівцями Василем Гросбергом, Ганною Соколовською та Ганною Сміжак біля Скорбонтної стіни на вул. Княгинин, 29.

Фото https://pravda.if.ua

О 14:00 у Меморіальному сквері відкриють пам’ятний знак загиблим героям АТО/ООС. На відкриття запросили особовий склад військових частин, які дислокуються на території міста, військовий духовий оркестр, салютну та знаменну групи, учасників АТО, членів їхніх родин. Опісля у Меморіалньому сквері відбудеться панахида за полеглими за волю і незалежність України, покладання квітів до могил.

О 15.00 урочиста хода пройде від Меморіального скверу до Вічевогой майдану. Тут відбудеться молебень до Пресвятої Богородиці та урочистості з нагоди 78-ої річниці створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва, Дня захисника України.

Святкові заходи в Івано-Франківську відбудуться і 15 жовтня: на Європейській площі відбудеться віче-реквієм з нагоди 61-х роковин смерті Степана Бандери.

17 жовтня в Івано-Франківську на Вічевому майдані відбудеться військово-історична реконструкція подій депортації українців.