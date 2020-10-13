Зеленський анонсував всенародне опитування у день виборів.

Президент України Володимир Зеленський менш ніж за два тижні до дня виборів оголосив, що в неділю, 25 жовтня, водночас із місцевими виборами відбудеться і всенародне опитування. Зеленський анонсував п'ять запитань, але не розголосив їхнього змісту.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, поширеному у вівторок.

"Право народу України на власну думку – священне! Йому не потрібне благословення від політиків і ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті; про що сперечаємо з друзями, батьками або таксистами; про те, що раніше в нас ніколи не питали", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, на осінній сесії Верховної Ради народні депутати від партії "Слуга народу" здійснили кілька спроб, аби прописати у законодавсті механізм усенародних опитувань. Вважалося, що в такий спосіб команда Зеленського спробує леґітимізувати свої домовленості з Росією. Парламент таки не погодився на ці законодавчі зміни.

Володимир Зеленський пообіцяв озвучити перелік запитань згодом. Та вже зараз можна констатувати те, що вони будуть щонайменше перегукуватися з гаслами, котрі "Слуга народу" несе на ці місцеві вибори – отож заклик Президента тягне щонайменше на здійснення непередбаченої законом аґітації та використання адміністративного ресурсу.

"Чи не вперше в історії незалежності ми запитуємо: а що думаєш ти? – сказав Зеленський. – Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти! Неділя, 25 жовтня, – приходь і вирішуй", – сказав керівник держави.

Офіс Президента у своєму коментарі зазначає, що майбутнє опитування матиме неформальний статус.

"Опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні", – заявили на Банковій.

"Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими «експертами» та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія", – вважають на Банковій.

Комітет виборців України висловив занепокоєння ініціативою Президента Зеленського щодо всенародного опитування в день місцевих виборів. "Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України”, – йдеться у коментарі КВУ.

Комітет виборців констатує, що зі слів Президента є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть використовуватися для проведення таких опитувань: хто їх проводитиме, як визначатимуть питання, як відбуватиметься процедура голосування, проводитиметься опитування в приміщеннях виборчих дільниць чи за їхніми межами, які юридичні наслідки матимуть його результати.

“У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс України чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій”, – застерегли у КВУ.

Комітет виборців України зазначає, що проведення опитувань потребує серйозної підготовки, роз’яснювальної роботи серед громадян. “Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування”, – йдеться у повідомленні.

Експертка із Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко висловила надію, що ініціатива Зеленського так і залишиться на рівні ідеї. "Головне: на сьогодні нема правової можливості проводити опитування під час місцевих виборів, Президент не має повноважень оголошувати всеукраїнське опитування. Демократія – це процедури та сильні інституції", – наголосила вона.

Народний депутат Роман Лозинський, секретар парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (нагадаємо, що комітет з питань держбудівництва відхилив проєкт закону про опитування громадської думки) заявив, що ініціатива Зеленського – "величезна загроза для безпеки України в часі війни".

"Будь-яке "загальне опитування" людей – це або вибори, або референдум. "Опитування" в день виборів – це величезний ризик і загроза вплинути на думку людей. Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в загашнику Офіс Президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу або про "зійтися посередині" з агресором. Важливе не саме опитування, а як будуть сформульовані питання", – розритикував Лозинський.