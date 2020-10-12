Шукаючи вакцини

Після винайдення якихось дієвих пігулок чи заштриків від коронавірусу пасувало б світлим головам задуматися над мікстурою, що зменшувала б об’єми паскудства на планеті. Огляд подій тижня в Україні.

Візити тижня

І під час пандемії, виявляється, можна зробити щось корисне. Виїзди за межі України її першої особи сприймаються обережно, бо надто спостережливий Зеленський за кордоном може навіть побачити в очах Путіна пошуки миру.

У Брюсселі та Лондоні Володимир Олександрович не досліджував поглядів голови Європейської ради Шарля Мішеля і прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, і привіз позитивні результати.

Двадцять другий саміт Україна – ЄС відбувся в повноцінному «живому» режимі. Після зустрічі з високопоставленими європейськими чиновниками Зеленський підбив підсумки:

«Ніщо старе не повернеться. Тому ми впевнено йдемо до повноправного членства в Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей в Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей. Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію і прагне до його оновлення». Таким чином Володимир Олександрович, у свою чергу, переріс репризи, де порівнював країну з акторкою з німецького порнофільму, і почав говорити те саме, що казали свого часу Ющенко і Порошенко.

З практичних результатів саміту важливим є те, що наступного року Україна і ЄС підпишуть угоду про спільний авіапростір, під час самого заходу вже було підписано кілька договорів, за якими Київ отримає 390 мільйонів євро. 330 мільонів кредиту від Європейського інвестиційного банку підуть на підвищення енергоефективності і розвиток логістичних мереж в Україні, решта на розвиток громадянського суспільства, кліматичні інновації і розвиток регіонів.

В Об’єднаному королівстві справи виглядали ще глобальніше. Україна стала першою державою, з якою Велика Британія підписала Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство після Brexit. Стосовно грошей, то звучали цифри навіть серйозніші, ніж у Брюсселі.

«Ми привезли з Великобританії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британського співробітництва і безпрецедентна подія для України», – відзвітував Зеленський, щоправда, не вказавши, що ця сума прописана лише в Меморандумі про взаєморозуміння між Департаментом по забезпеченню експортних кредитів королівства та вітчизняним Кабміном і є черговим кредитом, який треба буде віддавати.

Ще один меморандум передбачає британську допомогу в розбудові військово-морського флоту України на суму 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зі здоровим прагматизмом шеф українського дипломатичного відомства Дмитро Кулеба заявив:

«Раніше в нас були відносини з Британією як однією з найважливіших країн ЄС. Вийшовши з ЄС, Британія отримає більший простір для маневру, вона може бути твердішою в деяких питаннях. Нам це вигідно».

Трохи змазало загальну позитивну картину не надто вдале інтерв’ю Зеленського на ВВС у програмі Hard Talk, до якого президент був менше готовий, ніж ведучий, але, як кажуть у таких випадках – то вікове, то пройде. Може, і «Квартал 95» колись доросте до рівня «Літаючого цирку Монті Пайтона».





Куми тижня

Штамп «в атмосфері доброзичливості і взаєморозуміння» використовувався в часи СРСР – у сучасних умовах треба казати «зустрілися по-сімейному». Саме так зустрічаються голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук і президент РФ Володимир Путін. В усіх ЗМІ обов’язково нагадають, що ці персонажі є кумами, російські пропагандисти при цьому співають оди і дифірамби, адекватні медіа констатують чергове рандеву колаборанта з військовим злочинцем.

Якось так співпало, що до Москви Медведчук навідується перед виборами – в минулому році туди він літав у березні та липні. Тепер візит був приурочений до дня народження головного росіянина (місцеві вибори, нагадаємо, – 25 жовтня), а червоною ниткою пройшла тема вакцинації російською речовиною всієї сім’ї Медведчука.

«Хочу сказати, Володимире Володимировичу, про те, що я цю вакцину перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні, вакцинувалися я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже добре її переніс і вважаю, що це найефективніший засіб на сьогоднішній день у боротьбі з коронавірусом», – поділився своєю радістю вакцинований – і виявилося, що в Росії ще щось хімічать, крім «Новічка».



Для ще більшого підняття настрою рідні Путін заявив:

«Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин». Майже так само неприємний персонаж, як ці двоє, Кіса Вороб’янінов свого часу казав: «Дуже приємно бачити людей, які, тримаючись за руки, йдуть до досягнення вічних ідеалів!».



Сварка тижня

Шастання Медведчука до Ново-Огарьово мало несподіване продовження в Україні. Вакцинація головного «опозиціонера» розбурхала уяву рядового «слуги народу» настільки, що Олександр Качура закликав ледь не негайно завезти партію російського шмурдяка до України і колоти його всім, хто забажає. Ініціативу соратника не розділила Єлизавета Богуцька й обклала його у соціальній мережі негарними епітетами.

«Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом слідом за моральним наставником – Віктором Медведчуком. Його вже й росТБ цитує – мовляв, мудрий такий політик у СН. Мені плювати, що там собі вирішив Качура вколоти, але говорити про те, що він піклується про здоров'я української нації – це вже занадто. Це ж треба взагалі бути тупим черевиком, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат!» – цілком логічно знервувалася нардепка, яку раніше в особливих розумових здібностях звинуватити було важко.

Качура, який дійсно має відношення до Медведчука, бо очолює Солом’янську районну організацію медведчуківського ВГО «Український вибір», образи не зачаїв, а через той самий Facebook повідомив колежанку:

«Єлизавета написала образливий пост щодо мене. Подаю позов до суду! А виграні за рішенням суду гроші передам організаціям переселенців з анексованої РФ Автономної Республіки Крим».

Цілком можливо, що все це лише ілюстрація до прислів’я «кохані чубляться – тільки любляться», але радше «слугам» пора вертатися на курси політичного лікнепу до Трускавця.

НБУ тижня

Тепер язик доводить не просто до Києва, а до посольства США в тому самому Києві. Американська амбасада занепокоїлася через оголошення догани першому заступнику голови Національного банку України Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу.

Раніше така сама стурбованість виникла у Міжнародного валютного фонду. А все через те, що рада НБУ висловила недовіру й оголосила догану Рожковій і Сологубу через порушення розпорядчих актів НБУ, кодексу етики співробітника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ та вимог Кодексу законів про працю України.

Недовіра і догана фінансистам супроводжувалася вишуканим текстом члена Ради НБУ Віталія Шапрана.

«У лихих 90-х роках декого з членів правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходька). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни. Так, сподіваюсь, років за 10−15 ми до живемо і до кращих європейських стандартів, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатись саботажем та іншими неприємними речами зсередини», – заявив член Ради НБУ.

Тут не можна не погодитися з Шапраном, бо часи направду змінилися – після подібного слововиверження такого красномовця в минулі епохи зустріли б кілька хлопців з лав «організованої спортивності», посадили б у комфортне авто і возили мальовничими околицями з толерантною пропозицією самому вибирати місце, де він копатиме собі могилу.

Конфлікт в НБУ може набрати серйозніших форм, але якщо Штати і МВФ ще раз помахають пальчиками, виразять стурбованість і скажуть «но-но», то в головному фінансовому регуляторі сидітимуть тихо і слухняно, а Шапран забуде про свою іпостась златоуста.

Іноді від «зовнішнього управління» якийсь профіт таки є.