На Косівщині встановлюють монумент на місці переможного бою упівців з енкаведистами.

Біля Космача, що у Косівському районі Івано-Франківської області, почали роботи зі встановлення монументального пам’ятника на місці бою упівців із енкаведистами. Про це повідомив львівський художник Ігор Роп’яник на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/ihor.ropyanyk

Він виклав світлини з частинами монументу та зазначив, що їх монтуватимуть у місці «знаменитоного бою» упівців із енкаведистами. Тут у лютому 1945 року сотня УПА чисельністю 220 бійців під командою сотенного Мирослава Симчича ліквідувала елітний підрозділ НКВД, що під командуванням генерал-майора Миколи Дергачова прямував на каральну операцію до села Космач. Всього за матеріалами справи, яку вели проти Мирослава Симчича, було встановлено, що в тому бою загинуло 386 енкаведистів, а ще 50 померло від важких ран у шпиталях.

Фото www.facebook.com/ihor.ropyanyk

У відділі культури Косівської райдержадміністрації підтвердили це.

Фото www.facebook.com/ihor.ropyanyk

«Ідея спорудити монумент, щоб віддати шану перемозі упівців, існувала давно. Активна підготовка почалася три роки тому. Тоді ініціативу спорудження такого пам’ятника подав депутат райради Микола Васкул, це починання активно підтримали. Кошти на монумент частково виділили з обласного бюджету, частково із районного, а значну частину зібрали самі люди. До цього збору долуячалися і патріотичні організації, і релігійні громади, і працівники закладів культури, і вчителі», - розповів «Z» завідувач відділу культури Косівської РДА Василь Струк.

За його інформацією, відкриття монументу очікується здійснити до кінця жовтня.