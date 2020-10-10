Hôtel Beauséjour

Василь МАХНО

 

Світлані

 

А весна про яку я тобі не розповів

коли ми жили в дощах під Сарселем –

була Версалем французьких слів

серед запаху булок й тлустих сирів

доріг через містечка і села

 

в приміських автобусах і в метро

у святі яке – як знаєш – завжди з тобою:

у порожньому домі – терпкість Merlot

у дворі – цямрало іржаве відро

переповнене дощовою водою

 

Нас принесло тоді у порожній дім

у травневий Париж – в собачий холод

Парасолі – як яхти – пливли по воді

і Париж –  здавалося – не хотів

нам співати ні соло ні хором

 

ні отого шансону  Padam-Padam

ні мого плутаного: «Втомив переліт»

«В цьому домі давно протікає дах»

«Звідки ти знаєш?» «Бо – чуєш – он там

ходить дощ по піддашшю як кіт»

 

«У домі – мабуть – тримає все дах» 

«Фундамент» – відповідаєш мені

«Ти ходив по вчорашніх своїх слідах?» –

ледь тремтяча лінія на вустах

«Я кажу що я був на своїй війні»

 

А тепер ми в будинку з дахом й дверми

під Парижем – на кілька днів

по сусідству з цесарками і курми

«Якщо хочеш – кажу – візьми покури

й половину залишиш мені»

 


Знимка вгорі  Людмили Феськів

 

 

 

10.10.2020

До теми

Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах. 
09.10.20 | | Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США.
09.10.20 | | Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
 Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20 | | Штука
Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20 | | Наука
Мова – моторошний паразит
Юрій Винничук
Мова – наче паразит орхідея, оплітає нас і висмоктує. Когось це дратує, а комусь приносить задоволення.
07.10.20 | | Дискурси
Нам треба більше фантазії
Пітер Померанцев
Успішний пропагандист працює в тому ж місці, що й художник. Він входить в відносини людини, слова і світу, робить людину маленькою і притягує до себе.
07.10.20 | | Галичина
«Хорти чи лягаві»
Кармен Посадас
Півнячі бої навколо закону про транссексуальність, який дозволить визначати свою статеву ідентичність попросту особистим рішенням
07.10.20 | | Дискурси
Фронтера у Луцьку: фестиваль-ріка
Юстина Добуш
Маленька команда з Луцька дала письменникам та читачам усвідомлення того, що література не може бути зустріччю в Zoom. Адже література – це щось настільки метафізичне, що потребує сакрального існування поза межами цифрових технологій для того, щоб продовжувати жити.
07.10.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.