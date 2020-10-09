Вашінґтон висловив стурбованість доганами в Національному банку України.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні висловило стурбованість через оголошення догани двом заступникам голови НБУ Радою Національного Банку України. Амбасада США солідаризувалася із Міжнародним валютним фондом, котрий вимагав забезпечити незалежність центрального банку.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на аккаунті амбасади США у twitter.

"Ми поділяємо занепокоєння МВФ щодо нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ [Катерині] Рожковій і [Дмитру] Сологубу. Міцний і незалежний Національний банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України", – йдеться в повідомленні, розміщеному в акаунті посольства у Twitter у п'ятницю.

Напередодні постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман зреаґував на догани: "Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом", – зазначив він.

Люнгман додав, що ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України.

"Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", – зауважив постійний представник МВФ в Україні.

Як писав Z, Рада Національного банку України оголосила догани Рожковій та Сологубу після їхніх коментарів англомовному українському виданню Kyiv Post. При тім окремі члени ради дозволили собі некоректні висловлювання про колег – протиставляючи претензії банкірів вбивству Вадима Гетьмана в 1996 році.