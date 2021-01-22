Нацбанк вважає, що локдавн не сильно зачепить економіку.

 

Національний банк України передбачає, що січневий локдавн матиме незначний вплив на економіку України.

 

Про це заявив на брифінґу заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

 

 

"Ми підтверджуємо нашу оцінку, що вплив буде достатньо стриманим", – сказав Сологуб.

 

Він зазначив, що подальший розвиток економічної ситуації в країні залежатиме від ситуації з пандемією.

 

Прогноз Нацбанку – втрата 0,2% ВВП.

 

Нагадаємо, в Україні з 8 січня 2021 року почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19. До 24 січня забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати тільки продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

 

22.01.2021

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