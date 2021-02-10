Нацбанк увів у обіг монету до 250-річчя Львівської обсерваторії.

Сьогодні, 10 лютого, Національний банк України вводить у обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена 250-річчю заснування Львівської обсерваторії, яка тепер працює у складі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Фото https://bank.gov.ua

«Пам’ятна монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, одній із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованій у 1771 році, з чим пов’язують початок розвитку астрономії у Львові. Вивчення небесних об’єктів у Львові тоді було на тому ж рівні, що й у Берліні, Вільнюсі чи Відні, оскільки обсерваторія за оснащенням не поступалася тогочасним європейським подібним закладам. Науковців виховували у Львівському університеті, де спеціально запровадили окремий курс астрономії, – йдеться в офіційному повідомленні НБУ. – Основними напрямами діяльності сучасної установи є дослідження Сонця, зір, міжзоряного середовища, галактик та Всесвіту як цілого. Важливим напрямом діяльності є також лазерно-віддалемірні, фотометричні та позиційні спостереження штучних супутників Землі. Комплекс телескопів для таких спостережень є в реєстрі наукових об’єктів, які становлять національне надбання України».

На аверсі монети на тлі стилізованого зоряного неба угорі зображений малий Герб України, у центрі – телескоп обсерваторії Львівського університету, а праворуч від нього – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

Фото http://esu.com.ua

На реверсі монети розміщено композицію, що символізує часи перших документально підтверджених астрономічних спостережень у Львові, – на дзеркальному тлі абрису панорами Львова XVIII століття зображено збірний образ тогочасного астронома, унизу міські мури, на тлі яких напис «250 років» та будівля обсерваторії; угорі півколом розміщений напис «Астрономічна обсерваторя Львівського університету».

Над створенням монети працювали художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки і скульптори Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук. Тираж випуску становитиме 35 тисяч монет.