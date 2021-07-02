Із Національного банку за добу звільнилося троє директорів.

 

Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив про завершення роботи в НБУ.

 

 

Про це Новаковський повідомив у Facebook.

 

"Я завершую свою роботу в Національному банку України. Найголовніший підсумок – з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само як і не був не виданий) "з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб" або "тому, що так вирішило керівництво", – заявив банкір.

 

"Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті "совкові" практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік", – додав чиновник.

 

Перед тим команда керівників департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.

 

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектора… Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе", – ішлося у заяві, поширеній директором департаменту Олександром Бевзом.

 

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку. "Мої спостереження про стан справ в НБУ збігаються з міркуваннями Олександра Бевза", – прокоментував він.

 

02.07.2021

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