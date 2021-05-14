В Україні ввели ювілейну монету на честь Василя Стефаника.

В Україні ввели двогривневу монету, присвячену письменникові, новелісту, громадському діячеві Василю Стефанику. Нині, 14 травня, Україна обходить 150-ліття з дня народження Стефаника.

Про це повідомила пресова служба Національного банку України.

Нова монета має в діаметрі 31 мм. Її виготовлено із нейзильберу – сплаву міді, нікелю й цинку. Вийшла вона тиражем у 35 тисяч.

Монета належить до серії "Видатні особистості України".

На аверсі монети зображено портрет Стефаника на тлі вікна сільської хати. На реверсі – людина, що спостерігає за польотом птахів, які кружляють над прірвою. У нижній частині монети зображено кам'яний хрест, він нагадує про найвідомішу новелу письменника; над хрестом – шість колосків.