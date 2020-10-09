Верховний Суд наголосив, що Президент на службі має говорити лише українською.

 

Верховний Суд визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.

 

Про це йдеться в рішенні, ухваленому судом за скаргою громадського активіста зі Львова Святослава Літинського. Пан Літинський вимагав у суду змусити Президента надалі послуговуватися лише українською мовою при виконанні службових обов'язків після того, як Зеленський виступив російською мовою на IT-форумі в Києві у травні минулого року.

 

Зеленський на IT-форумі

 

Водночас, Верховний Суд відмовився визнати спіч Зеленського протиправним.

 

"Особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним спілкування Президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі. Розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов’язків Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, Президент несе політичну, а не юридичну відповідальність", – повідомила пресова служба суду.

 

Велика палата суду закрила провадження у справі, "оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства".

 

Сам Літинський скептично відгукнувся про рішення суду. Він чекає повного тексту, котрий судді оприлюднять лише згодом.

 

 

"Маємо підтвердження, що Президент порушив Конституцію. Але уникне відповідальності, бо, на думку суду, це була політична діяльність, а не діяльність, передбачена Конституцією", – прокоментував Святослав.

 

"Отже: 1) Президент порушив Конституцію; 2) Президент на своїй посаді здійснює діяльність, яка не передбачена Конституцією?.." – здивувався Літинський.

 

23 травня 2019 року Президент України Володимир виголосив свою першу публічну промову (після інавгураційної) російською мовою. 

 

У доповіді “Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом” Зеленський говорив про “уряд у смартфоні”, доступний для кожного українця, інтернет у кожному селі, смартфони для бабусь, соціальні ліфти для айтівців тощо.

 

Зеленський після виборчої кампанії ще грав веселого "свого хлопця" – вийшов на сцену в сорочці із закасаними рукавами, багато розмахував руками, жартував, говорив “кварталівським” тоном у стилі stand-up. Зокрема, покликав на сцену керівника діджитал-напрямку кампанії Михайла Федорова, запропонував поцілувати себе “в щічку”, тобто говорити в мікрофон на щоці в Президента.

 

“Насправді в нас дуже багато викликів. Я скажу кілька тез. Ми хочемо низьких тарифів – треба менше “бла-бла-бла” про це.Треба тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики. Ми хочемо екологічно чистий і доступний транспорт – нам потрібно зробити інфраструктуру для електромобілів і безпілотників”, – наобіцяв Президент.

 

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