Ставлення українців до Росії повернулося на рівень, що був до Зеленського.

На сьомому році від початку російської аґресії 42% українців зберігає прихильне ставлення до РФ.

Про це йдеться результатах соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Така ж частка респондентів – 42% – ставиться до Росії погано або навіть дуже погано.

Частка респондентів, прихильних до Росії, повернулася до рівня, властивого пізньому періоду президентури Порошенка. Для порівняння, у лютому 2020 року та у вересні 2019-го до РФ добре ставилося 54%.

Ще один цікавий момент: удруге в історії подібних досліджень ставлення українців до Росії є гіршим, ніж опінія росіян про Україну. Здебільшого соціологія демонструє протилежне – більшу лояльність українців до країни-агресора.

Так, згідно з даними паралельного опитування "Левада-центру", в РФ до України добре ставиться 48%.

"Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. І зараз, в серпні-вересні 2020 року, ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України – дещо покращилося, і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна). Разом з тим, цього разу опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування, це питання потребує подальшого вивчення". Коментар КМІС

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на заході позитивно ставляться до Росії 30%, у центрі – 38%, на півдні – 52%, на сході – 56%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у західному регіоні (56%), найменше таких – у східному регіоні (27%).

Інформація про дослідження. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування 12-16 вересня. Метод – CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews); на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються українським урядом, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.