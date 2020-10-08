Україна і Brexit: Зеленський підписав із Джонсоном угоду про зону вільної торгівлі.

 

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали у Лондоні Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

 

Про це йдеться у повідомленні пресової служби ОП. 

 

 

Зеленський наголосив на винятковій важливості угоди як нової основи для двосторонніх відносин. "Зокрема, – йдеться у коментарі ОП, – в контексті виходу Великої Британії з Європейського Союзу".

 

"Сьогодні для України та Великої Британії історичний день: розпочинаємо новий етап стратегічного партнерства між нашими країнами", – прокоментував Президент.

 

Торговий представник України Тарас Качка поінформував, що угода базується на положеннях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. "Тому читаючи текст Угоди з Британією ви можете впізнати багато знайомих положень з Угоди про асоціацію", – розповів Качка у Facebook. 

 

Підписання угоди означає, що Україна зберігає усі напрями співпраці з Британією, які існували в рамках Угоди про асоціацію, а також продовжує режим вільної торгівлі. "Як би не закінчилися переговори між Британією і ЄС, ми гарантовано отримаємо преференційний доступ до ринку Британії", – розтлумачив Качка.

 

Окрім того, Велика Британія вже після виходу з ЄС збільшить для України квоти, зокрема, на томатну пасту, пшеницю, кукурудзу, м‘ясо птиці.

 

У Лондоні Президент Зеленський мав і переговори з Борисом Джонсоном. Керівник держави поінформував прем’єр-міністра Великої Британії з безпековою ситуацією на Донбасі, подякував за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

 

"Під час переговорів співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні найсерйозніших викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи", – повідомила прес-служба ОП.

 

Президент похвалився Джонсону про проєкти та реформи, "які впроваджує Україна для підняття економіки". Поінформував про програму "Велике будівництво", "інвестиційну няню", банківський закон, розвиток сільськогосподарської галузі. "У нас Велика Британія зможе купувати сільськогосподарську продукцію високої якості за привабливими цінами", – похвалився Зеленський.

 

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