Окружний адмінсуд заборонив шукати плагіат.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною роботу НАЗЯВО з пошуку плагіату в роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомив голова НАЗЯВО Сергій Квіт у коментарі "Радіо Свобода".

"Ідеться, по-перше, про рішення суду першої інстанції, яке не набуде чинності, якщо ми звернемося до апеляційної інстанції. А ми будемо звертатися. А по-друге, цього рішення ніхто не бачив. Як ми можемо коментувати рішення, якого ніхто не бачив? Воно не опубліковане. Я не знаю, звідки пан міністр знає про це рішення. Ми маємо тільки офіційні стосунки з судами. І ми не знаємо рішень, які вони збираються ухвалювати", – заявив Квіт.

Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі написав, що ОАСК ухвалив рішення про незаконність дій НАЗЯВО щодо пошуку плагіату у роботах міністра.

"За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Дослідивши матеріали справи, Окружний адмінсуд столиці «визнав протиправними дії відповідача щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці моїх наукових робіт. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом", – написав Шкарлет.

Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета.