Польща оштрафувала Газпром за «Північний потік – 2».

Газпром заяви про намір подати апеляцію на це рішення.

Голова Управління з питань конкуренції та захисту споживачів (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – UOKiK) Томаш Хрустни (Tomasz Chróstny) наклав на російську компанію Ґазпром штраф у розмірі понад 29 млрд злотих (5,9 млрд євро). Про це повідомило Polskie Radio 24. Штрафи на загальну суму понад 234 млн злотих (52 млн євро) також накладено на п'ять інших компаній, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік – 2» дном Балтійського моря без узгодження з польським антимонопольним відомством.

Відповідно до рішення UOKiK, суб'єкти господарювання зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу «Північний потік – 2».

Винесення постанови та накладення максимального штрафу (10 відсотків від офіційного річного обороту компанії) пов’язане зі закінченим провадженням Управління з питань конкуренції та захисту споживачів щодо компанії, відповідальної за будівництво та експлуатацію газогону, без необхідної згоди UOKiK.

Керівництво Газпрому вже заявило, що не погоджується з рішенням польського Управління з питань конкуренції та захисту споживачів щодо штрафу за «Північний потік – 2». Росіяни запевняють, що не порушували польських антимонопольних правил. Російський газовий велетень повідомив про плани скористатися своїм правом на апеляцію. У спеціальній заяві російська компанія звернула увагу, що подання апеляції зупиняє виконання вироку.