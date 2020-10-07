Помер Еді ван Гален – засновник рок-групи Van Halen.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

6 жовтня на 66-му році життя помер легендарний американський рок-музикант нідерландського походження, творець групи Van Halen – Еді ван Гален. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на Twitter Вольфґанґа ван Галена – сина видатного гітариста, котрий є басистом групи. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

«Не вірю, що доводиться писати таке, але мій батько Едвард Лодевейк ван Гален цього ранку програв свою довгу і виснажливу битву з раком… Моє серце розбите, і я не думаю, що зможу повністю відновитися від цієї втрати. Я дуже люблю тебе, тату», – написав Вольфґанґ.

Еді ван Гален близько 20 років страждав від злоякісної пухлини язика.

Едвард Ван Гален народився у нідерландському місті Неймеґені 1955 року в родині професійного музиканта. 1962 року його сім’я еміґрувала до Сполучених Штатів.

У 1972 році брати Едді і Алекс ван Галени заснували рок-гурт, який 1974 року назвали на честь свого прізвища. Едді був беззмінним гітаристом колективу, також він грав на клавішних.

Його вважають одним із найкращих рок-гітаристів в історії музики, журнал Rolling Stone вписав його ім’я до списку топ-100 гітаристів світу. А за версією журналу Guitar World – Едді Ван Гален –взагалі найкращий, його навіть називали «богом гітари».

Гурт Van Halen вважається одним з найуспішніших за всю історію гард-року. Тільки у США він продав 56 мільйонів альбомів. У 2007 році Van Halen внесли до «Зали слави рок-н-ролу». На конті гурту більше десятка альбомів.