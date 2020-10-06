Саміт Україна-ЄС: Боррель підтвердив Зеленському, що Унія – не банк.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив за підсумками саміту Україна-ЄС: Унія не є банком і не роздає гроші просто так. Допомога Євросоюзу пов'язана з виконанням реформ.

Про це Боррель сказав у Брюсселі на підсумковій прес-конференції після 22-го саміту Україна-ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Допомога, яку ми надаємо Україні, – не без вимог. Ми не є просто банком. Ми не просто організація, яка роздає гроші просто так. Ми прагнемо розвинути Україну, як процвітаючу і захищену країну. Дійсно, наша допомога пов'язана з реформами, для того, щоб розділяти цінності, які ми поділяємо", – сказав Боррель.

Водночас, він зазначив, що його слова зі статті за результатами нещодавнього візиту до Києва про те, що Україна не повинна сприймати ЄС як банкомат, є "неадекватним вихоплюванням із контексту".

Боррель додав, що коли йдеться про внутрішні трансфери, Євросоюз також висуває вимоги до власних членів, які повинні виконати свої зобов'язання всередині ЄС. "Я дійсно хочу ще раз наголосити: допомога, яку ми надаємо Україні, це в наших інтересах, і вона пов'язана з реформами. Це є нашою вимогою до України", – наголосив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив на важливості досягнення результатів у сфері боротьби з корупцією в Україні.

"Для нас важлива незалежність [антикорупційних інституцій], щоб ґарантувати ефективну боротьбу з корупцією і ефективність, аби досягати конкретних результатів", – сказав він.

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на реалізацію реформ. Ми бачили прихильність Зеленського з конкретними результатами. Але це не так просто, адже перед ним стоять труднощі та перешкоди. Йому потрібна велика політична воля", – додав Мішель.

Президент України Володимир Зеленський заявив зі свого боку, що не пхається до роботи антикорупційних інституцій. Конкурсна комісія з обрання директора Антикорупційної прокуратури – прерогатива парламенту, оскарження закону про НАБУ – діло Конституційного суду тощо.

Зеленський резюмував: безвізовий режим із ЄС зберігатиметься, хоча раніше й страшили, що йому може бути гаплик через зупинку низки реформ.

"Партнери з Європейського Союзу запевнили, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії", – сказав Зеленський.

З його слів, після пандемії COVID-19 українці знову зможуть планувати свої подорожі до країн ЄС.

У підсумковій заяві дійсно зазначено, що безвізовий режим працюватиме в звиклому режимі далі: "Ми наголосили на важливості продовжувати виконувати критерії лібералізації візового режиму та прискорювати відповідні зусилля щодо реформ. Ми з нетерпінням очікуємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, щойно це дозволять епідеміологічні умови".

В декларації підтверджено пріоритет антикорупційної та судової реформ.

"Ми схвалюємо початок роботи Вищого антикорупційного суду. Ми домовилися про важливість прискорення і посилення зусиль щодо реформ, зокрема стосовно судової влади (включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та незалежним набором добросовісних суддів) і боротьби з корупцією, забезпечення сильних і незалежних антикорупційних інститутів. Ми схвалюємо оновлене зобов'язання України боротися із впливом приватних інтересів ("деолігархізації"). У зв'язку з цим ми наголосили на необхідності подальшого посилення плюралізму ЗМІ в Україні", – ідеться в тексті.

Європейський Союз висловив підтримку Україні в конфлікті з Росією і засудив дії Москив. А також – визнав європейські прагнення України.

"Ми підтвердили нашу прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, зокрема, шляхом продовження тісної співпраці для зміцнення верховенства права, просування реформ і сприяння стійкому економічному зростанню, підтримки зелених і цифрових перетворень і підвищення стійкості... У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію", – зазначено в заяві.

Лідери погодилися повною мірою використати потенціал угоди й наголосили на важливості продовження виконання Україною своїх зобов'язань.

"Ми схвалили вже досягнуті результати щодо імплементації Угоди про асоціацію та успіх поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яка сприяла збільшенню двосторонньої торгівлі на близько 65% з початку її застосування в січні 2016 року, завдяки чому ЄС на сьогодні є найбільшим торговельним партнером України", – констатується в документі.