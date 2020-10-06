Соратниця Гонтаревої в НБУ отримала догану – з нагадуванням про долю Гетьмана.

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розкритикувала рішення ради НБУ про оголошення догани. Вона вважає, що опікунський орган Нацбанку помстився їй та її колезі Дмитру Сологубові за публічні коментарі пресі.

Про це Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з «генеральною лінією партії», не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі. Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", – обурилась вона.

2 жовтня 2020 року рада НБУ оголосила догану Рожкові та Сологубу і висловила їм свою недовіру. Рішення прийнято “за порушення розпорядчих актів НБУ, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог Кодексу законів про працю”.

Катерина Рожкова також обурилася словами члени ради Національного банку України Віталія Шапрана, котрий сказав, що Рожкову й Сологуба покарали в "виховний" спосіб, і при тім згадав про вбивства Вдима Гетьмана.

"У лихих 90-х роках декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходька). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни", – написав Шапран.

Пані Рожкова вважає заяву Шапрана некоректною. "Враховуючи кількість погроз, що я отримую, слова цього захисника кодекса етики працівника НБУ можуть бути трактовані неоднозначно", – обурилась вона.

У серпні голова Національного банку України Яків Смолій демісував за вказівкою Президента Зеленського. Натомість Нацбанк очолив Кррило Шевченко.

МВФ, ЄС, Світовий банк неодноразово вимагали від Зе!-влади ґарантувати незалежність централнього банку.