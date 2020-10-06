Папа Франціск підписав енцикліку Fratelli tutti.

Вона присвячена темам братства і громадської симпатії як шляху побудови кращого, справедливішого і мирнішого світу спільними зусиллями.

 

 

Під час короткого візиту до Ассизу, що в італійському реґіоні Умбрія, та відвідин Базиліки святого Франциска Ассизького Папа Франциск підписав нову енцикліку Fratelli tutti («Усі – брати»). У ній глава Святого Престолу вказує на братерствоство і соціальну дружбу як шлях до творення кращого, справедливішиго і мирнішого світу. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Центральне місце в енцикліці займає заклик до прощення в поєднанні з поняттями пам'яті і справедливості. 

 

Сам Святіший Отець називає документ «соціальної енциклікою», пояснюючи, що запозичив її назву з «Повчання» святого Франціска. «Цими словами Ассизький сподвижник звертався до всіх братів і сестер, пропонуючи їм спосіб життя, заснований на Євангелії», – пояснив Папа Римський. Він зазначив, що під час написання енцикліки спалахнула пандемія коронавірусу і ця надзвичайна ситуація на ґлобальному рівні показала, що ніхто не врятується поодинці і що настав час реалізувати мрії про «єдине людство», в якому всі – брати.

 

«Знаки часу ясно вказують нам на те, що загальнолюдське братерство і турбота про створіння формують єдиний шлях до цілісного розвитку і світу, на який вже вказували святі Папи Іван XXIII, Павло VI і Іван Павло II», – сказав глава Католицької церкви, звертаючись до присутніх на площі Святого Петра в Римі. 



Папа Франціск підкреслив, що мир – це не тільки відсутність війни. Він закликав до «проактивного» примирення через діалог в ім'я взаємного розвитку. Понтифік засудив війну, називаючи її «запереченням всіх прав», і рішуче відкинув смертну кару, називаючи її «неприпустимою». 

06.10.2020

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