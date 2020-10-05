Коронавірусом, можливо, заразився кожен десятий мешканець планети.

Таке припущення робить Всесвітня організація охорони здоров'я.

 

                                        Майк Раян

 

Більшість людей в світі ризикує захворіти на COVID-19. Таку тезу висловив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в царині охорони здоров'я Майк Раян (Mike Ryan). На засіданні керівництва ВООЗ він висловив припущення, що кількість мешканців Землі, котрі були інфіковані коронавірусом, може становити близько 10 відсотків населення планети. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Нині підтверджено захворювання трохи більше ніж в 35 мільйонів людей. Проте за приблизними оцінками ВООЗ справжня цифра становить близько 800 мільйонів. Тобто приблизно в 20 разів більше, аніж це відображено в офіційній статистиці. При цьому, як припускає Раян, в різних країнах, типах місцевості або соціальних групах ця частка може бути різною.

 

«Але це означає, що більшість країн світу залишається під загрозою. Ми знаємо, що пандемія триватиме й розвиватиметься, але ми також знаємо, що зараз вже існують інструменти, які придатні для стримування хвороби та врятування життя пацієнтам, і вони в нашому розпорядженні», – запевнив Майк Раян.

 

05.10.2020

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