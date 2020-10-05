Сигнал перед самітом: ЄС розчарований антикорупційною політикою Зеленського.

Європейський Союз бачить небезпеку згортання в Україні антикорупційних зусиль.

Про це в понеділок у Брюсселі напередодні саміту Україна-ЄС сказав високопоставлений європейський чиновник, свідчить інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Я не посмію сказати, що був регрес, але скажу, що є ризик регресу. Я це говорю тому, що є довгий список рішень, який може негативно вплинути на антикорупційні зусилля", – сказав він.

Чиновник констатував, що проблема з боротьбою у сфері корупції в Україні полягає в результативності зусиль. "Всі працюють важко, щоб створити такі інституції як антикорупційний суд тощо. Ми бачили, що був сильний опір зсередини, з певних кіл у парламенті, олігархів. Але питання полягає – а що на виході, де результат? Зрештою – хто в тюрмі?" – пояснив він.

Прикладом учасник зустрічі з українськими журналістами назвав "знамениту справу Приватбанку", яка "представляє 1/3 допомоги ЄС". "Це серйозні проблеми, і в кінцевому підсумку ми маємо оцінювати зусилля в боротьбі з корупцією за результатами, а не за тим, що було зроблено", – наголосив чиновник.

У рамках саміту ЄС-Україна європейська сторона має намір порушити питання незалежності антикорупційних органів.

"Обговорюватимемо всі сфери. На порядку денному буде питання щодо незалежності Спеціалізованого антикорупційного бюро або ж справ Вищого антикорупційного суду, які було закрито раніше цього року без того, щоб ухвалити будь-яке рішення. Ці елементи будуть на порядку денному, ми запитуватимемо про них й обговорюватимемо їх із нашими колегами з України", – повідомив він.

Також ітиметься про судівництво.

Представник ЄС зазначив, що в Меморандумі про взаєморозуміння щодо виділення макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро передбачено, що українська сторона внесе поправки до законодавства у сфері судової реформи, беручи до уваги думку Венеційської комісії. Також є проблема з реформуванням Служби безпеки, яка "не повинна мати своєї судової влади або слідства, що може призвести до корупції".

"Це проблема. Ми також маємо бути впевнені, що новий прокурор відданий реформуванню всієї системи прокуратури в Україні й підтримує співпрацю з консультативною місією ЄС в Україні з певних питань. З Україною це завжди про те, наскільки наповнена порожня склянка. Найімовірніше, склянка наполовину наповнена, якщо ви подивитеся на те, що було вкладено – було створено інституції, схвалено законодавство. Але склянка наполовину порожня, коли ви подивитеся на конкретні результати. Наприклад, кількість тих, хто був засуджений і посаджений до в'язниці за корупцію, дуже незначно, порівняно з країнами ЄС. Це складна ситуація", – змалював він ситуацію.

Окрім того, європеєць наголосив , що закон про локалізацію "не відповідає Угоді про асоціацію в рамках глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі".

Європейський союз висловив свої претензії до Зе!-влади і через відкритого листа депутатів Європейського парламенту, що його формально адресували голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. Листа підписали доповідач ЄП щодо України Міхаель Ґалер, заступник голови парламентської делегації в Комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон і Раса Юкневічене.

Автори звернення пояснюють, що поява листа зумовлена недавніми подіями в Україні, зокрема призначенням Верховною Радою комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "за непрозорих обставин".

"Майже 17 місяців тому Президент Зеленський і ваша команда прийшли до влади з двома важливими обіцянками – боротися з корупцією й відновити мир і територіальну цілісність... У боротьбі з корупцією ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Сам Президент передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато хто з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", – зазначили депутати.

Такими "тріщинами" вони назвали те, що "деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП". "Ті самі члени не цураються дружити з олігархами або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", – пишуть політики.

Вони також зазначили, що сприйняття корупції в Україні в 2020 році повернулося до позначки 2017 року, "хвалені реформи згортаються, а керівника САП обиратиме комісія, яка не має значного антикорупційного досвіду, репутації, високих моральних якостей та суспільного авторитету".

"Ми не можемо не бачити, як генеральний прокурор зупиняє обвинувачення у справах корумпованих суддів, у справі міністра охорони здоров'я за нібито отриманий відкат у самий розпал пандемії, а також у скандальній справі продажу державних посад за великі гроші. Це все загрожує, зокрема, макрофінансовій допомозі в розмірі €1,2 млрд не тому, що ми цього хочемо, а тому, що взаємні угоди, які ми з вами уклали, це передбачають", – зазначили депутати.

Підписанти нагадали, що українська сторона, згідно зі зобов'язаннями, має "забезпечити незалежність, ефективність і стійкість антикорупційних інституцій та уникати політизації роботи всіх правоохоронних органів, звернути увагу на постійні занепокоєння про незалежність і цілісність САП, зокрема, шляхом забезпечення надійної процедури відбору наступного керівника САП". Політики підкреслили, що стосовно безвізового режиму у ЄС є право відмовляти "у таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності".

"Ми повністю усвідомлюємо, що крім десятка "поганих яблук", ваша партія – це також майданчик для енергійних, розумних і чесних законодавців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє. На жаль, вони в меншості, і тому їх не завжди чують", – вважають підписанти. Євродепутати висловили впевненість, що ці "прогресивні, орієнтовані на реформи" депутати мусять стати головною опорою уряду, "щоб активізувати прагнення до реформ і повернути країну на шлях демократизації".

"Зобов'язання справжнього друга бути чесним надихнуло нас написати вам цього листа, і як друзі України ми підтримуємо її народ у боротьбі за вільну, єдину і справедливу країну. Проте, врешті-решт, усе, що ми можемо запропонувати - це дружні поради і доброзичливу руку підтримки, однак вам, українській владі, потрібно буде взяти відповідальність за країну і вирішити, Україну чиєї мрії ви готові будувати. Ми лише сподіваємося, що ви побудуєте ту, якою ми всі пишатимемося", – резюмують вони.