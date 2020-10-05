У центрі Києва відкрили пам'ятник Болбочану на місці, де стояв Косіор.

У сквері неподалік вулиці Січових Стрільців у центрі Києва відкрили пам'ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петрові Болбочану.

Про це повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Сьогодні знаковий момент, тому що це предметне, матеріальне втілення пам'яті в міському просторі. Ми бачимо, що українські герої поступово займають своє місце в нашому житті фізично і реально", – сказав голова Українського інституту національної пам’яті Атон Дробович під час церемонії відкриття.

Він зазначив, що Болбочан є видатною постаттю та людиною, яка "асоціюється зі славою української зброї, славою Києва і славою Української Народної Республіки".

Зі слів Дробовича, символічним є те, що пам'ятник Болбочану встановлено в сквері, де колись було розташовано погруддя Станіслава Косіора – людини, причетної до організації Голодомору та вбивства мільйонів українців.

"Я радий, що декомунізація триває. І декомунізація триває не тільки в якомусь неконструктивному, руйнівному сенсі, але і відбувається будівництво й відновлення сенсів, які стають для нас знаковими, які зміцнюють нас як громаду, які зміцнюють нас як суспільство", – відзначив Дробович.

Створення та відкриття пам'ятника Петру Болбочану відбулось в рамках реалізації проєкту "Українська історія в камені". Зі слів керівниці проєкту Оксани Пономарьової, на пам'ятник Болбочану пожертвували кошти українці з різних країн світу: Швейцарії, США, Польщі та Росії. Пам'ятник створили скульптури Михайло Горловий та Олександр Фурман. Ідея пам'ятника належить історичному клубу "Холодний Яр".

Пономарьова зазначила, що загалом в рамках проєкту планують встановити ще два пам'ятники: пам'ятник Княгині Ользі в Ізмаїлі та пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.

Петро Болбочан (1883-1919) – полковник армії УНР, очільник Кримської операції зі звільнення Криму від більшовиків і узяття під контроль Чорноморського флоту. Розстріляний у віці 35 років за рішенням військово-польового суду, ухваленого на тлі внутрішніх чвар в УНР.