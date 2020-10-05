У центрі Києва відкрили пам'ятник Болбочану на місці, де стояв Косіор.

 

У сквері неподалік вулиці Січових Стрільців у центрі Києва відкрили пам'ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петрові Болбочану.

 

Про це повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Сьогодні знаковий момент, тому що це предметне, матеріальне втілення пам'яті в міському просторі. Ми бачимо, що українські герої поступово займають своє місце в нашому житті фізично і реально", – сказав голова Українського інституту національної пам’яті Атон Дробович під час церемонії відкриття.

 

Він зазначив, що Болбочан є видатною постаттю та людиною, яка "асоціюється зі славою української зброї, славою Києва і славою Української Народної Республіки".

 

Зі слів Дробовича, символічним є те, що пам'ятник Болбочану встановлено в сквері, де колись було розташовано погруддя Станіслава Косіора – людини, причетної до організації Голодомору та вбивства мільйонів українців.

 

"Я радий, що декомунізація триває. І декомунізація триває не тільки в якомусь неконструктивному, руйнівному сенсі, але і відбувається будівництво й відновлення сенсів, які стають для нас знаковими, які зміцнюють нас як громаду, які зміцнюють нас як суспільство", – відзначив Дробович.

 

Створення та відкриття пам'ятника Петру Болбочану відбулось в рамках реалізації проєкту "Українська історія в камені". Зі слів керівниці проєкту Оксани Пономарьової, на пам'ятник Болбочану пожертвували кошти українці з різних країн світу: Швейцарії, США, Польщі та Росії. Пам'ятник створили скульптури Михайло Горловий та Олександр Фурман. Ідея пам'ятника належить історичному клубу "Холодний Яр".

 

Пономарьова зазначила, що загалом в рамках проєкту планують встановити ще два пам'ятники: пам'ятник Княгині Ользі в Ізмаїлі та пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.

 

Петро Болбочан (1883-1919) – полковник армії УНР, очільник Кримської операції зі звільнення Криму від більшовиків і узяття під контроль Чорноморського флоту. Розстріляний у віці 35 років за рішенням військово-польового суду, ухваленого на тлі внутрішніх чвар в УНР.

 

 

Антон Дробович,

директор Українського інституту національної пам'яті:

 

Людина, яка одна з перших формувала боєздатні українські військові загони, била російських більшовиків в центрі, на сході і на півдні України, брала участь у звільненні нашої столиці від червоної пошесті в 1918-му, а також із мінімальними втратами розгромила їх того ж року у Криму.

Пам'ятник побудовано на вулиці Січових Стрільців, 86, навпроти кінотеатру "Київська Русь". Навколо нього розташовано однойменний сквер. Раніше тут стояв бюст, присвячений комуністичному бюрократу, вбивці і організатору Голодомору Косіору, але ще в 2008 році, до початку офіційної декомунізації, його демонтували.

 

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