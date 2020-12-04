Дробович у Польщі закликав повністю відновити меморіал на горі Монастир.

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час офіційного візиту до Польщі заявив про потребу цілковитого відновлення знищеного меморіалу на горі Монастир.

Про це він сказав під час зустрічі з керівником Інституту національної пам’яті Польщі Ярославом Шареком, інформує прес-служба УІНП.

"Очікуємо відновлення пам’ятника на могилі вояків УПА, похованих на горі Монастир, у його первинному вигляді. Поставити остаточну крапку у вересневій розмові двох президентів може також включення пам'ятника на горі Монастир до реєстру військових поховань Республіки Польща", – йдеться в офіційній заяві УІНП.

Українська сторона повторно нагадала про прихильність до ідеї легалізації проблемних пам’ятників "всі на всі".

Українська та польська сторони в робочому порядку опрацювали заявки на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України, але остаточне рішення із цього питання, наголошують в УІНП, ухвалять після виконання домовленостей щодо української військової могили на горі Монастир.

УІНП виступає проти того, щоб "без нагальної потреби турбувати спокій померлих новими розкопками під вже встановленими надгробними плитами".

"Сподіваємося, що пам’ятник на горі Монастир буде відновлений в найкоротші терміни, що дозволить IPN отримати затребувані дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, що передбачає дві окремі процедури", – заявляють в Українському інституті національної пам’яті.

Українська та польська сторони також обговорили доцільність проведення у січні-лютому 2021 року українсько-польських експертних консультацій щодо врегулювання проблемних питань у сфері увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій.

На прохання української громади в Польщі делегація УІНП озвучила представникам IPN питання, які турбують громаду у сфері історичної пам’яті. Зокрема, "відсутність результативного діалогу між громадськими організаціями українців та польською стороною та проблеми зі сприйняттям української національної меншини в Польщі як частини польської історії".

Антон Дробович сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода": польська сторона припускає, що для відновлення надгробку на горі Монастир треба буде дослідити останки похованих там людей.

"3 грудня ми почули від представників IPN, що прізвища воїнів УПА, зазначені на надгробку, можуть потребувати перевірки та уточнення. На думку польських партнерів, такою перевіркою може бути дослідження могили, тобто проведення робіт із пошуку та ексгумації останків", – сказав він.

Натомість УІНП стоїть на позиції, що розкопки могил під легальними пам’ятниками з попередньо узгодженими написами может призвести до "постійних ревізій попередніх домовленостей".

"Невиправданим є турбування тлінних останків людей без якоїсь надзвичайної потреби", – ще раз наголосив Дробович.

Він нагадав, що торік, ще до відновлення меморіальної плити на Монастирі, Україна з власної ініціативи надала польській стороні два дозволи на пошукові роботи у Львові. Тоді фахівці пошукової польсько-української групи виявили межі братської могили польських солдатів на території старого цвинтаря на Збоїщах. З його слів, Польща хотіла б отримати нові дозволи на ексгумацію віднайдених у Львові останків та на нові пошукові роботи.

"Ми готові йти назустріч, але стоїмо на тому, щоб це був двосторонній процес. Пошукові роботи не є самоціллю. Їхнім закономірним підсумком є увічнення пам’яті. Відтак місця пам’яті і поховання мають бути захищеними на рівні держави – як у Польщі, так і в Україні", – додав він.

Зі слів Дробовича, УІНП вимагає відновити меморіальну плиту з переліком імен загиблих військових УПА на горі Монастир у первинному вигляді. Він зазначив, що проєкт пам’ятника був офіційно закріплений польськими посадовцями, а сам він є під охороною польського законодавства.

"УІНП не наполягає на жодних нововведеннях чи додаванні нових елементів до цього пам’ятного знака, а лише на дотриманні уже визнаних Польщею домовленостей", – підкреслив він.