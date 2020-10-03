Галицькі хроніки COVID-19: 3 жовтня.

 

Станом на 09:00 3 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 49 292 хворих на COVID-19. За минулу добу – 502 нових випадків: 125 – на Івано-Франківщині, 206 – на Львівщині та 171 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, ще п'ятеро – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Загальна кількість жертв коронавірусу в Галичині – 1078 осіб, летальність – 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 3 жовтня (09:00): 14 167 випадків, 171 новий

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 жовтня (09:00): 21 032 випадків, 206 нових

Львів – 138 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

3 жовтня (09:00): 14 093 випадків, 125 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

03.10.2020

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