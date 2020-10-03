Янукович програв апеляцію. Тепер його можна називати злочинцем.

Київський апеляційний суд відхилив скаргу Віктора Януковича на рішення суду першої інстанції, котрий засудив колишнього президента України до 13 років в'язниці через скоєння державної зради. Відтак, судовий вирок набуч чинності.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", покликаючись на прокурора Руслана Кравченка.

"Суд відхилив апеляційні скарги захисту Януковича і вирок залишив без змін. З цього моменту Янукович офіційно вважається засудженим", - прокоментував він.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді, а також у посібництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни.

Януковича засудили до 13 років позбавлення волі.

Ключовим доказом проти Януковича став його лист до Росії зі закликом ввести російські війська в Україну.

Віктор Янукович уже мав дві судимості. Це не завадило йому двічі стати прем'єр-міністром України, і раз власне президентом.