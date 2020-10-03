Дональда Трампа шпиталізували з COVID-19.

Своїх повноважень він нікому не передав і продовжуватиме працювати з лікарняної палати.

Президента США Дональда Трампа, у котрого напередодні було виявлено коронавірус, шпиталізували до розташованого в штаті Меріленд, недалеко від Вашінґтона, військового шпиталю Walter Reed National Military Medical Center. Як повідомило радіо Voice of America з покликом на інформацію Білого дому, це було зроблено в ніч на суботу, третього жовтня, з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

У шпиталі Трампові надано окрему палата, в якій він продовжуватиме виконувати свої службові обов’язки. Передавати свої повноваження віцепрезидентові Майкові Пенсові глава Білого дому відмовився навіть частково. Планується, що Трамп проведе в лікарняній палаті кілька днів.

Як повідомила прес-служба Білого дому, у президента СШ, як і раніше спостерігаються легкі симптоми захворювання, але вцілому він «почуває себе добре і весь день пропрацював». Президент вжив експериментальний антивіральний препарат реґенерон.

Сам Трамп опублікував на своїй сторінці в Twitter відео зі словами подяки всім, хто звернувся до нього з побажаннями якнайшвидшого одужання. Президент запевнив, що він і перша леді Меланія Трамп, у котрої теж виявлено коронавірус, почувають себе добре.