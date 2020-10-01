У Львові посилять карантин, місто повернули у «помаранчеву» зону.

Сьогодні, 1 жовтня, на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 5 жовтня. З-поміж міст Галичини у «червоній» зоні карантину – лише Тернопіль. Тим часом Львів знову повернеться у «помаранчеву» зону, повідомив урядовий портал.

«Червона» зона карантину буде діяти у Тернополі. У місті продовжуватиме діяти обмеження на користування міським, приміським, міжобласним транспортом; відвідування закладів культури, торговельних та розважальних закладів; установ та закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги населенню.

До «помаранчевої» зони на Тернопільщині віднесли: міста Бережани, Кременець та Чортків, а також усі 17 районів області, зокрема Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський.

У Львівській області до «помаранчевої» зони віднесені Львів та Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський, Сокальський райони.

В Івано-Франківській області до «помаранчевої» зони потраплять: міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, а також Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Нагадаємо, що 16 вересня уряд вніс зміни до постанови №641, якою визначені критерії для епідеміологічного зонування. Зокрема, для віднесення територій до «червоних зон» введено динамічний поріг рівня захворюваності – кількість недужих за останні 14 днів у перерахунку на 100 тисяч населення має бути вп'ятеро вища, ніж у середньому в Україні.

Окрім цього, уряд дозволив у «червоних» зонах роботу шкіл, якщо на самоізоляції у навчальних закладах перебуває до половини класів, і допустив відхід від усіх пропонованих обмежень.

У «помаранчевих» зонах Кабмін удвічі збільшив допустиму місткість громадського транспорту.