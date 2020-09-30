Юрія Луценка прооперували із онкологічним захворюванням.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що йому діагностували онкологічне захворювання. Наразі Луценка оперували; надалі його чекатиме хіміотерапія.

Про це Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і восьмигодинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія", – поінформував політик.

Луценко вірить в одужання.

"Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової", – написав він.