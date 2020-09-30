Азербайджан погрожує вести війну до повного звільнення Карабаху.

Баку також пообіцяв під час наступальної операції «неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права».

Офіційний Баку пообіцяв продовжувати військову операцію в Нагірному Карабасі до цілковитого виходу звідти вірменської армії. Про це говориться в заяві Міністерства закордонних справ Азербайджану, яку цитує інформаційний портал Trend.

«Азербайджанська сторона сподівається, що Мінська група ОБСЄ з повною серйозністю усвідомлює намір Азербайджану і вимагатиме виведення збройних сил Вірменії з окупованих територій для забезпечення миру в реґіоні. До цього часу Азербайджан продовжить свої леґітимні військові операції», – сказано в заяві.

Азербайджанське зовнішньополітичне відомство також запевнило, що «під час контрнаступальної операції збройних сил Азербайджану, розпочатої 27 вересня 2020 року у відповідь на агресію Вірменії, неухильно дотримуються норми міжнародного гуманітарного права, цивільне населення і об'єкти в жодній формі не є мішенню бойових дій».

Нагадаємо, що Вірменія і Азербайджан вже понад 30 років ведуть територіальну суперечку через Нагірний Карабах. У 1991 році цей реґіон, де більшість населення становили вірмени, проголосив незалежність від Азербайджану, який спробував повернути його військовим шляхом. У 1994-му Азербайджан, Вірменія і невизнана Нагірно-Карабахська Республіка за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я. Однак військові дії періодично поновлюються.

Масштабні бої між Вірменією і Азербайджаном поновилися зранку 27 вересня. Баку і Єреван звинувачують один одного в провокації конфлікту. Азербайджанські збройні сили розпочали потужний наступ на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, заявивши про «контрнаступ» для «припинення бойової активності збройних сил Вірменії та залагодження безпеки цивільного населення».