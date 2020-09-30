Сформовано новий повноцінний уряд Бельгії.

Урядова криза в країні тривала рекордні 653 дні.

 

                              Александр де Кроо

 

Після 21 місяця урядової кризи у середу, 30 вересня, сформовано новий кабінет міністрів Бельгії. Про це повідомило провідне бельгійське видання Soir з покликом на офіційну заяву Королівського палацу. «Уряд сформовано. Приведення до присяги прем'єр-міністра і членів кабінету відбудеться першого жовтня о 10:00», – йдеться в документі.

 

Новим прем'єр-міністром Бельгії стане фламандський ліберал Александр де Кроо (Alexander De Croo). У правлячу коаліцію ввійшло сім політичних партій. Причому дві фламандські радикальні партії, які стали лідерами парламентських перегонів у травні 2019 року, – «Новий фламандський альянс» (НФА) і Vlaams belang (Фламандський інтерес) – до коаліції не допущені.

 

Нову урядову коаліцію неформально назвали «Вівальді» – це натяк на чотири політичні спектри, які ввійшли до неї, як чотири пори року, оспівані італійським композитором. Це «червоні» – Соціалістична партія (PS) Валлонії і Соціалістична партія – Альтернатива (SP.A) з Фландрії, «зелені» ­– екологічно орієнтований валлонський рух ECOLO, і фламандська Партія зелених, «сині» – ліберальний Mouvement Réformateur (Реформаторський рух) з Валлонії і «Відкриті фламандські ліберальні демократи» (Open VLD) з Фландрії, а також «помаранчеві» – «Християнські демократи і фламандці» (CD & V). Валлонські партнери християнських демократів, щоправда, від участі в коаліції відмовилися.

 

Таким чином Бельгія встановила новий світовий рекорд функціонування без повноцінного уряду – 653 дні. Останній такий рекорд був встановлений нею ж під час попередньої кризи в країні 2010–2011 років і становив 589 днів.

 

Нагадаємо, що остання урядова криза в Бельгії розпочалася у грудні 2018 року. Тодішній прем’єр-міністр, валлонський ліберал Шарль Мішель, був змушений подати до демісії. Причиною кризи стало підписання Мішелем Глобальної угоди ООН щодо міграції. На знак протесту проти цього кроку правлячу коаліцію полишили міністри від НФА. Відтак коаліція втратила парламентську більшість.

 

18 грудня 2018 Шарль Мішель подав прохання про відставку Королю Філіпові I. Монарх її прийняв, але доручив міністрам здійснювати функції технічного кабінету, який в Бельгії називається «урядом поточних справ». 

 

Чергові парламентські вибори відбулися 19 травня 2019 року. За їхніми результатами, як вже було сказано, першу позицію зайняв НФА на чолі з харизматичним і радикальним мером Антверпена Бартом Де Вевером (Bart De Wever), а на друге місце вийшов ще радикальніший Vlaams Belang.

 

Перемовини про створення коаліції розпочиналися кілька разів, але так ні до чого й не призвели. Ні ліберали, ні «зелені», ні хадеки не бажали співпрацювати з радикалами. Відтак «уряд поточних справ» працював аж до листопада 2019 року. Після чого Мішель очолив уже Європейську раду, а йому на зміну була призначена Софі Вільмес (Sophie Wilmès) – членкиня ліберальної партії Mouvement Réformateur. Саме вона й передала керівництво кабінетом Александрові де Кроо.

30.09.2020

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