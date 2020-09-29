"Від Зеленського тільки образи": Андерс Аслунд пішов із "Укрзалізниці".

 

Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці". Пан Аслунд звинуватив українську владу в популізмі та відсутності політичної волі до змін.

 

Про це повідомляє видання NV.ua.

 

 

"Основна проблема в тому, що Президент і його галасні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми – іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків – наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від Президента (єдиного Президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди", – заявив Аслунд.

 

Колишній представник наглядової ради поскаржився на "надмірні юридичні ризики": влада не дотримала обіцянки про страхування відповідальності директорів і посадових осіб.

 

Притім, додав Андерс Аслунд, "багато наших рішень не виконуються керівництвом Укрзалізниці".

 

По-третє, членам наглядової ради Укрзалізниці з квітня вже нічого не платять. Аслунд додав, що фінансові проблеми почалися зі скандального березневого виступу Володимира Зеленського, під час котрого він доручив обмежити платню членам опікунських рад державних компаній. 

 

"Це не заохочує компетентних і чесних людей працювати на українську державу і є атакою на хороше управління", – констатував він.

 

"Я не відчуваю, що потрібен акціонеру, і мені не запропонували прийнятні умови роботи, в той час як юридична відповідальність лежить на мені. Не так потрібно керувати залізницею", – резюмував Андерс Аслунд.

 

29.09.2020

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