Онлайно-офлайнова реальність

Теза «так, як було колись, вже ніколи не буде» стала аксіомою, але і затятим песимістам хочеться, щоб майбутнє хоч якесь, але було. Огляд подій тижня в Україні.

Геополітика тижня

Якщо вже навіть «священну корову» у вигляді карнавалу в Ріо-де-Жанейро посунули в часі на одинадцять місяців, то нема нічого страшного в тому, що ювілейну 75-ту сесію Генеральної асамблеї ООН провели у режимі чогось на кшталт відеоконференції. Президент Володимир Зеленський скористався моментом і на тлі своїх колег, які мають незрівнянно менший досвід у виконанні стенд-апів, виглядав на сесії органічно – і навіть як людина на своєму місці.

Вислови Зеленського можна розбирати на цитати. «75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство мало б засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Однак окупація Криму та російська військова агресія на Донбасі доводять, що цей урок не засвоєний. За останні 75 років людство піднімалося на найвищі вершини, занурювалося в найбільші глибини, завоювало космос і навіть за допомогою нових технологій змогло провести зустрічі в ООН дистанційно. Тож чи дійсно нам не під силу зупинити агресію та війни?» – це ще не Махатма Ганді, але вже щось дуже схоже.

«Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. Найголовніше: питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки – допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу», – сказав Володимир Олександрович, і склалося враження, що у «мінського» і «нормандського» форматів з’явиться гідний конкурент.

А коли Зеленський сказав про реформування ООН, то десь в авторитеті наблизився до Рейгана, Тетчер і Коля. «Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена», – окреслив своє бажання реформувати Організацію президент України.

Згодом Володимир Зеленський познайомився з очільницею Словаччини, і на дипломатичному фронті знову встановилася звична ситуація. У записаних стенд-апах наш президент виглядає краще, ніж наживо.

Спад тижня

Наявність у державі Державної служби статистики є вселенським злом. Вони сидять і спілкуються з цифрами – тобто чиновники Держстату є потенційними пацієнтами приміщення, де присутній портрет Юрія Дрогобича (до Кульпаркова Котермак не має жодного відношення, але його парсуну там можна знайти) чи матимуть щастя побачити академіка Павлова у київській лічниці для «помильоних».

Як би не склалося майбутнє людей, що дружать з цифрами, констатуємо – промислове виробництво у серпні поточного року впало на 5,3% у порівнянні з торішнім серпнем, рівень безробіття зріс до 9,9%. Зараз у країні офіційно 1,7 мільйона безробітних.

Гривня тижня

Національний банк України є філіалом бабушок (саме бабушок), які гендлюють сємочками (саме сємочками), але на відміну від осіб, які потрапляють у визначення «ейджизм», НБУ почувається гарно і маніпулює з вітчизняною валютою.

Гривня у вересні впала до рівня, який мала у січні. На вівторок, 22 вересня, Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,20, послабивши гривню на 3 копійки. Вищим курс востаннє був 13 січня 2020 року – 28,27 гривні за долар.

29,1 гривні за долар (такий курс запланований у бюджеті на 2021-й) стає все більше реальним, і наступний рік може початися десь у листопаді, а «польське Різдво» зустрінемо ще веселіше.

Експерти тижня

Коли ти відрізняєш «глісаду» від «глютену», то можеш коментувати трагедію з авіакатастрофою будь-де. Тяжче вивчити, чим відрізняється Арцах від Арагацу (другий термін – це і гірський масив на Малому Кавказі, і марка холодильників, які випускали в часи Радянського Союзу), але коли ти опанував і такі тонкощі, то пора йти в експерти і говорити будь-що.

Легендарно-одіозний Матіос повідомив, що АН-46 зачепився крилом за землю, бо переплутав злітно-посадкову смугу з автострадою. Купа подібних до такого самого експерта почали коментувати, на чий бік вставати Україні в азербайджано-вірменській війні...