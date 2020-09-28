МЗС України закликало Азербайджан та Вірменію до мирного врегулювання.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість початком бойових дій у Нагірному Карабасі й закликало Азербайджан та Вірменію до мирного врегулювання конфлікту.

Про це йдеться в коментарі, опублікованому на сторінці МЗС у twitter.

"МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", – йдеться у нотатці.

Прикметно, що в новій стратегії національної безпеки, яку Президент України Володимир Зеленський ввів у дію 14 вересня, у переліку держав, з якими Україна розвиватиме стратегічне партнерство, є Азербайджан.