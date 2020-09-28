В українських Карпатах випав перший сніг.

На Чорногірському хребті в Карпатах у неділю, 27 вересня, випав перший сніг, повідомив відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/lavyny.official

«У Карпатах 26–27 вересня внаслідок проходження активного циклону температура повітря у горах знизилась до +4°С, а на високогір'ї – до +1°С, місцями до 0°С.

Зафіксовано випадіння сильних дощів, на Чорногірському хребті випав перший сніг (у вигляді мокрого снігу)», – йдеться у повідомленні.

Фото www.facebook.com/lavyny.official

Учора вдень на горі Піп Іван темература повітря становила 0°С, дув поривчастий південно-західний вітер зі швидкістю 10–12 м/с, падав дощ із мокрим снігом, видимість не перевищувала 100 м.

Фото www.facebook.com/lavyny.official

Сьогодні вранці на горі Піп Іван негода вщухла, зараз ясно, швидкість вітру знизилася до 5–6 м/с, а температура повітря підвищилася до +2°С, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост своїй facebook-сторінці.

Також рятувальники нагадали, що при рятувальному пості обладнали двокімнатне приміщення, в якому мандрівники можуть перечекати негоду.