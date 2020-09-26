Для смутку пасують дощі – а для розваги

побитий нещадно вчора срібний Volkswagen

з лівим розтрощеним дзеркалом – зім’ятим боком

який приховався під накриттям клена

Тримає його за горло акумуляторна клема

і бампером розповзлося тріщин пишне бароко

оте клаповухе дзеркало на дротянім сухожиллі

перебинтоване скотчем – сяк-так зложили

щоб якось доїхати з місця пригоди до дому

Навіть якщо без світла чи фари – знає наосліп

з’їзд свій й дорогу просто на острів

так як теля безпомильно знаходить маму-корову

Я знаю від ревматизму ниють у нього суглоби

і копошаться у поршнях автомобільні хвороби

Електропровідка від старості – кровоносна система –

потребує заміни – так нам сказав механік

якого питання мої всуціль замахали

і перспектива одужання авта поки що темна

«В десятирічному віці автомобільна старість:

в ресорах втрачається міцність і пружність сталі

барахлить в карбюраторі не реґульований клапан

кришаться шестерні у гідравлічній муфті

та поки колесами передньопривідність крутить

то ґрат цей життя своє не відкалатав», –

потішив механік в пропахлій маслом майстерні

під скрегіт металу – під скрекіт сорочий на дереві

при інших побитих й скалічених автомобілях

«Це ваше нічо ще – а ті ну копиці металу

на звалищі їх розберуть на найменші деталі

таке їх життя строкате – то чорна смужка то біла»

«Учора, – кажу, – повертав на Ґрілі на ліво

й водійка якій мабуть дах від спеки нагріло

на швидкості мчалась услід як шалена хортиця

і з лівого боку черкнула сріблясту обшивку

потрощивши дзеркало бампер відхилену шибку

й ударом погнуло передню ресорну ключицю»

«Залиште на тиждень – замовимо всі запчастини

а поки замазка на боці у нього застигне

пофарбуємо в срібний – фабричний природній колір

поки дощі проллються поки страхівка надійде

зробимо все солідно й – повірте мені – надійно

й вберемо колеса в ґуму – як кажуть – в нові підкови

швидкість в усьому причина або ж ушкоджені гальма

кожен хоче дістатись швидко й негайно

до місця в якому вважає що дуже-дуже потрібен»

«Та що тут перечити? – справа для всіх звичайна:

чапля – летить на південь; вздовж океану – чайка

і я у Volkswagen’і теж просуваюсь ніби

та в порівнянні зі світлом швидкість ця черепаша

мчу розриваючи зранку клапті туманної пряжі

і звично шипить дорога покрита асфальтом

Швидкість завжди заворожує втягує і тримає

Чекаю на свій Volkswagen – а поки ремонт триває

слухаю космос звуків підслуханих Пяртом