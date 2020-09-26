В Україні новий рекорд захворювань ковідом – 3,8 тисячі.

Число добових випадків COVID-19 досягнуло нового максимуму – минулої доби в Україні підтвердли 3833 захворювання. Попередній рекорд становив 3584 випадки.
Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у суботу.
Найбільшу кількість добових випадків зафіксували у Києві (447), у Харківській (380), Тернопільській (284), Одеській (264) і Дніпропетровській (201) областях.
Минулої доби зафіксовано 76 смертей, спричинених ускладненнями коронавірусної хвороби (повторено максимум, котрий був 15 вересня).
Минулої доби одужало 1740 пацієнтів.
Загалом, за час пандемії коронавірусну хворобу діагностовано у 195 504 людей. Померло 3903.
Офіційно в Україні 104 728 активних носіїв хвороби. Найбільше – в Києві (14 755), на Львівщині (12 472), на Харківщині (12 234), на Одещині (10 032).
26.09.2020