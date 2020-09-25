Депутати "Слуги народу" оформлюють помічниками родичів.

 

Щонайменше п’ятнадцятеро народних депутатів із фракції "Слуга народу" призначили своїх родичів або ж родичів із найближчого оточення Президента Зеленського власними помічниками. Декотрі з них мають статус постійних помічників, з виплатою підвищених зарплат та премій.

 

Про це йдеться в сюжеті проєкту журналістських розслідувань "Схеми".

 

 

Як з’ясували журналісти, помічницями на громадських засадах стали дружини братів-депутатів Стефанчуків. Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. А Оксана Музика-Стефанчук радить своєму чоловікові нардепу Миколі Стефанчуку.

 

Микола Стефанчук виправдовується: "Тут швидше співпраця".

 

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка. А у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.

 

У Олександра Санченка помічником – батько.

 

У кількох нардепів помічниками призначені брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна.

 

Брат Копитіна згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат. Копитін це заперечував. А за кілька днів повідомив, що звільнив брата з посади.

 

Також у Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як каже нардеп, "він хрестив дітей". У розмові із журналістами Мазурашу запевнив: "Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство".

 

Чоловік депутатки Марини Нікітіної, котрого вона офіційно працевлаштувала помічником, отримував зарплату з держбюджету впродовж півроку – загалом вийшло близько 95 тисяч гривень. У березні Нікітіна його вирішила звільнити.

 

Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і призначити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат "діяв в умовах реального конфлікту інтересів", тепер цю справу розглядають у Печерському районному суді Києва.

 

Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тисяч гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а у коментарі журналістам заявив, що "бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону".

 

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника Президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

 

Призначення родичів депутатськими помічниками суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в Президенти Володимира Зеленського: він казав, що "кумівства не буде", а підставою для призначення на посаду стануть "розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей".

 

Водночас більшість опитаних депутатів вважають, що їхні родичі отримали посади помічників через свою професійність.

 

Олександр Санченко, який призначив своїм помічником батька, підкреслив, що "кумівство – коли береться хтось, хто не компетентний, і просто ставиться. Ось це кумівство".

 

Олександр Скічко розповів, що його брат-помічник має три вищі освіти. "Він вчився в Англії, в Ірландії, він має МВА з економіки. І він мене консультує періодично у різних питаннях, що стосуються економіки", – зазначив Скічко.

 

Микола Кириченко заявив, що негативно ставиться до кумівства у владі, але у призначенні свого брата своїм помічником нічого поганого не бачить: "Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте... Він сам займається бізнесом, я не прив’язаний до нього".

 

25.09.2020

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