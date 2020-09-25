МЗС Білорусі розкритикувало Україну за відмову визнати леґітимність Лукашенка.

Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало реакцію України та інших держав, котрі відмовилися визнати леґітимність Олександра Лукашенка, ритуал інавгурації котрого провели 23 вересня.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Білорусі.

"Білоруський народ не потребує «леґітимізації» своєї влади з боку самоназваних факультативних «легітиматорів». Це питання є надуманим і штучним. Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави ніяк не відображають думки більшості міжнародної спільноти", – йдеться в заяві.

"Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми «просунутими» оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації. Складається відчуття, що саме «навчитися вчити» поки що є головним результатом українсько-європейського співробітництва. При цьому покликані догодити модним трендам заяви звучать від представника уряду сусідньої держави, яку Білорусь щиро і безкорисливо підтримує, зайнявши абсолютно незалежну і самостійну позицію", – заявили у МЗС Білорусі.

У Мінську додали, що продовжать "підтримувати братній український народ". "Білорусь ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи інших держав. Очікуємо від наших іноземних партнерів аналогічного підходу", – додали у МЗС.

Нагадаємо, країни ЄС і США заявили, що вони відмовляються визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі після його раптової інавгурації 23 вересня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у twitter, що "з огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави".