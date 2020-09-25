Джерело «досьє на Трампа» ймовірно було аґентом російської розвідки.

Про це ФБР повідомило Сенат Сполучених Штатів.

 

 

Голова Юридичного комітету Сенату США,  республіканець Ліндсі Ґрем (Lindsey Graham) опублікував у четвер, 24 вересня, листа міністра юстиції, генерального прокурора США Вільяма Барра (William Barr). У ньому містяться розсекречені документи Федерального бюро розслідувань, які вказують на те, що основним джерелом скандального досьє колишнього працівника британської розвідки МІ-6 Крістофера Стіла (Christopher Steele), на підставі якого ФБР почало розслідування про можливі зв'язки штабу Дональда Трампа з Москвою в період його попередньої передвиборчої кампанії – був, швидше за все, російський аґент, чиї дії більше 10 років тому перебували в центрі контррозвідувального розслідування ФБР. Про це повідомило видання Politico.

 

У відповідь на запит сенатора Барр стверджує, що «джерело» свого часу перебувало під наглядом контррозвідки бюро. Задокументовано його контакти з ймовірними «співробітниками російської розвідки». Міністр також покликається на свою розмову зі спецпрокурором Джоном Даремом (John Durham), котрий проводив з травня 2019 року за його дорученням перевірку обставин ініціювання стеження американськими спецслужбами за штабом Трампа. За його словами, Дарем запевнив, що розкриття цієї інформації не завадить його розслідуванню.

 

«ФБР проводило з 2009 до 2011 року розслідування щодо особи, котра була пізніше ідентифікована як джерело Крістофера Стіла. Розслідування було розпочато на підставі інформації про те, що той [джерело] міг представляти загрозу національній безпеці. Перегляд бази даних засвідчив, що джерело в 2006 році мало контакти з російським посольством і відомими співробітниками російської розвідки», – йдеться в документі американської спецслужби. Особу ймовірного джерела не розкривається.

 

Складання досьє з компроматом на Трампа розпочалося 2015 року. Спочатку це робилося на замовлення авторитетних членів Республіканської партії США, котрі виступали з критикою на адресу мільярдера, що вступив у боротьбу за Білий дім. Замовлення отримала компанія Fusion GPS, пізніше до роботи над досьє був підключений Стіл і його лондонська фірма. Коли стало зрозумілим, що Трамп є найбільш імовірним претендентом на висунення кандидатом в президенти, республіканці припинили фінансування роботи Fusion GPS, однак їхню ініціативу відразу ж перехопили демократи. У досьє стверджувалося, що російські спецслужби мають інформацію особистого і фінансового характеру, яка дискредитує Трампа.

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