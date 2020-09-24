Зеленський: Наступний крок – виведення НЗФ із Донбасу і контроль над кордоном.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН закликав світову спільноту допомогти відновити територіальну цілісність України, аби на планеті запанував глобальний мир.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

Вітаючи ООН із "круглою датою" створення, Зеленський сказав: "Безперечно, за ці 75 років сталося чимало досягнень щодо економічного розвитку, подолання бідності, мінімізації воєн та катаклізмів, які могли б трапитися без існування ООН. Людство підкорило космос і навіть може проводити засідання ООН дистанційно, за допомогою сучасних технологій. Мовою тих самих технологій, ООН стала «програмним забезпеченням», яке вберегло світ від критичних помилок. Водночас маємо визнати, що система все частіше починає давати збій. Її атакують нові «баги» та «віруси». І протидія їм не завжди є ефективною".

А далі Зеленський звинуватив Росію в початку війни проти України: "Я кажу про це як голова держави, у якої у 21-му столітті Російська Федерація анексувала півострів Крим. Держави, яка сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі. Які почуття були б у засновників ООН, якби вони дізналися, що 75 років потому у центрі Європи буде йти війна?".

Президент України сказав, що прагне продовжувати мирний процес. "Наступними кроками на цьому шляху мають стати: виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з окупованих територій, повернення контролю над державним кордоном і, врешті-решт, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", – сказав керівник держави.

Володимир Зеленський закликав реформувати ООН, аби організація могла ефективно виконувати покладену на неї місії. Зокрема, він висловив невдоволення російським право вето у Раді безпеки.

"Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за допомогу та підтримку на цьому шляху. Сподіваємося на подальшу єдність міжнародного співтовариства в цьому питанні. Впевнений, що у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, а з нею – й авторитету міжнародного права, важливу роль має відігравати саме ООН. Для цього слід удосконалювати наявні механізми. Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить – механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки", – сказав він.

Зеленський запропонував створити майданчик для звільнення Кримського півострова. "Крім того, користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова", – звернувся Президент.