МЗС України не визнає леґітимним ритуал інавґурації Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: офіційний Київ не визнає "інавґурації" Олександра Лукашенка.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у twitter.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", – написав Кулеба.

У серпні, одразу після голосування у Білорусі, МЗС України приєдналося до заяви ЄС, котра визначала білоруські вибори як процес, що не відповідав міжнародним стандартам. Європейський Союз закликав режим Лукашенка "негайно і беззастережно" звільнити всіх затриманих, засуджуючи насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікації.

Потаємний ритуал інавґурації відбувся у середу в Мінську. Ввечері "силовики" жорстоко розігнали протестувальників, котрі вийшли на акції проти Олександра Лукашенка.