Суд дозволив УІНП обстоювати символіку дивізії "Галичина".

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду задовольнила скаргу Українського інституту національної пам’яті й скасувала рішення Окружного адміністративного суду Києва, котрий у травні визнав протиправними дії УІНП часів Володимира В'ятровича щодо визнання нацистською символіки дивізії "Галичина".

Про це йдеться у повідомленні суду.

Апеляційний суд нагадує фабулу справи: "Позивачка звернулася до суду з проханням визнати протиправними дії Українського інституту національної пам'яті та його голови щодо надання інтернет-виданню «Страна.ua» тлумачення пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» щодо дивізії CC «Галичина». У цьому пункті йдеться про те, що визнається символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. А також заборонити відповідачам пропаганду символіки дивізії 14-ї гренадерської дивізії військ СС «Галичина» з урахуванням подальших змін її назви", – переповіли в канцелярії Феміди.

Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги. Він визнав протиправними дії Українського інституту національної пам'яті та його голови в наданні висновку про те, що символіка дивізії "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. ОАСК зобов'язав інститут утриматися від поширення тверджень про "ненацистськість" символіки.

Вже при Антонові Дробовичу УІНП подав апеляційну скаргу. Колегія суддів Шостого ААС задовольнила її, а рішення суду першої інстанції скасувала.

Згодом апеляційний суд обіцяє оприлюднит повний текст постанови.

Адвокат В'ячеслав Якубенко, котрий представляв інтереси УНІП у суді, заявив, що позов проти символіки дивізії був провокацією.

"Історія починалася як нехитра провокація агентів «русского міра». 2017 року журналіст "Страна.UA" звертається до інституту за роз’ясненням: чи підпадає символіка дивізії Ваффен-СС "Галичина" під заборону згідно з вимогами закону 317. Тодішній голова УІНП Володимир В'ятрович відповів, що, згідно з пунктом 5 частини 1 згаданого закону, де наведено перелік того, що саме вважається нацистською символікою, нема символіки "Галичини", тож вона не є нацистською і забороненою в Україні. Далі вже занепокоєна громадянка звернулася до легендарного Окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки дивізії", – переказує Якубенко.

Адвокат резюмує: "Український інститут національної пам'яті і надалі має всі підстави стверджувати, що символіка дивізії не належить до нацистської". І додає, що "Галицького Лева вдалося захистити від браконьєрів".

Як писав Z, у травні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті та його колишнього голови Володимира В’ятровича через офіційний лист про відсутність підстав для прирівнювання символіки дивізії "Галичина" до нацистської.

Скаржником виступила громадянка України Наталія Мясникова, котру обурив лист від УІНП з 16 травня 2017 року.

ОАСК зобов’язав Український інститут національної пам’яті та його посадових осіб «утриматися від вчинення дій щодо поширення висновку про те, що символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА), згідно з чинним законодавством, не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено».

Колишній директор УНІП народний депутат Володимир В’ятрович у своєму коментарі щодо рішення суду наголосив: ОАСК не ставив поза законом символіку дивізії "Галичина". В’ятрович трактував децизію Феміди в той спосіб, що вона висловила зауваження до процедури офіційної переписки. "В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії "Галичина" символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму", – коментував він.