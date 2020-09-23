Радіація і смерть американських солдатів: гакери атакували сторінки поліції.

 

На офіційних інтернет-сторінках реґіональних управлінь поліції гакери опублікували низку фейкових новин про надзвичайні події в регіонах – загибель американських військовослужбовців та витік радіації. Атакам, зокрема, піддалися сторінки обласних управлінь Львівщини, Рівненщини та Херсонщини.

 

 

Зокрема, на інтернет-сторінці обласної поліції Львівщини 23 вересня опублікували новину про загибель трьох військовослужбовців ЗСУ на Яворівському полігоні.

 

До моменту, коли правоохоронці виступили зі спростуванням, новину передрукувала низка медій.

 

На сайті поліції Рівненщини з’явилося повідомлення про викид радіоактивних речовин на третьому енергоблоці Рівненської АЕС. Автори повідомлення інформували, що мешканців прилеглих сіл евакуйовують.

 

На цю інформацію згодом відреаґував і міський голова Андрій Садовий. "Це хороша нагода відфільтрувати свою стрічку новин і джерела інформації", – прокоментував Садовий у Facebook.

 

 

На сторінці поліції Херсонщини натомість вийшло повідомлення про загибель американських військових радників (торік подібний фейк тиражували й на Львівщині).

 

У відповідь на атаку Національна поліція України закрила доступ до сторінок.

 

 

 

"Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація... Наші спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Просимо вибачення за тимчасові незручності", – повідомили в Нацполіції.

 

 

23.09.2020

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